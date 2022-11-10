Экзамен на прочность: как блэкаут и обстрелы России влияют на экономику Украины

По данным министра экономики Юлии Свириденко, объем производства в период с августа по сентябрь снизился на 35%, а в октябре — на 39%

Related video

ВВП Украины в 2022 году может быть ниже ранее прогнозированного уровня. Все из-за негативного влияния на ВВП российских атак и веерных отключений электроэнергии. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает Reuters.

По словам Юлии Свириденко, в Киеве электроэнергию отключают на шесть и более часов в день, что негативно влияет на экономику, поскольку компании не могут стабильно работать.

"Если отключения электроэнергии будут продолжаться в течение следующих нескольких недель, ВВП может упасть еще больше", — отметила Юлия Свириденко.

По данным министра, объем производства в период с августа по сентябрь снизился на 35%, а в октябре — на 39%. Поэтому, по словам Юлии Свириденко, бюджету Украины понадобятся заграничные инвестиции. В то же время украинское правительство предпринимает шаги по сокращению расходов за счет сокращения персонала и приватизации небольших госпредприятий.

ВВП Украины во время войны: что происходит

По данным Национального банка, валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в четвертом квартале 2022 года упадет на 35,6% по сравнению с таким же периодом в прошлом году. По итогам этого года экономика Украины снизится на 31,5%, однако уже в 2023 возобновит рост.

По прогнозу НБУ, падение ВВП Украины продолжится в первом квартале 2023 года, после чего начнется рост. В 2023-24 годах этот показатель может составить 4-5% в год, но при условии "снижения рисков безопасности, оживление потребительского спроса и инвестиционной деятельности".

Ранее Всемирный банк опубликовал отчет Economic outlook, в котором дал прогноз роста внутреннего валового продукта Украины в 2023 году до 3,3%, а в 2024-ом — до 4,1%. Интересно, что весной в организации давали более негативный прогноз: падение экономики по итогам 2022 года должно было составить 45,1%.

1 сентября Кабмин составил макроэкономический прогноз на 2023 год. В Минэкономики подсчитали, что к концу следующего года курс доллара США достигнет 50 грн, а инфляция составит 30,6%.