Екзамен на міцність: як блекаут та обстріли Росії впливають на економіку України

За даними міністерки економіки Юлії Свириденко, обсяги виробництва у період з серпня по вересень знизилися на 35%, а в жовтні — на 39%.

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ВВП України в 2022 році може бути нижчим за раніше прогнозований рівень. Все через негативний вплив на ВВП російських атак та віялових відключень електроенергії. Про це заявила міністерка економіки України Юлія Свириденко, повідомляє Reuters.

За словами Юлії Свириденко, у Києві електроенергію відключають на шість та більше годин на день, що негативно впливає на економіку, оскільки компанії не можуть стабільно працювати.

"Якщо відключення електроенергії триватимуть протягом наступних кількох тижнів, ВВП може впасти ще більше", — зазначила Юлія Свириденко.

За даними міністерки, обсяг виробництва у період із серпня по вересень знизився на 35%, а у жовтні — на 39%. Тому, за словами Юлії Свириденко, бюджету України знадобляться іноземні інвестиції. Водночас український уряд робить кроки для скорочення видатків внаслідок скорочення персоналу та приватизації невеликих держпідприємств.

ВВП України під час війни: що відбувається

За даними Національного банку України, валовий внутрішній продукт (ВВП) України у четвертому кварталі 2022 року впаде на 35,6% порівняно з таким же періодом минулого року. За підсумками цього року економіка України знизиться на 31,5%, проте вже 2023 року відновить зростання.

За прогнозом НБУ, падіння ВВП України продовжиться у першому кварталі 2023 року, після чого розпочнеться зростання. У 2023-24 роках цей показник може становити 4-5% на рік, але за умови "зниження ризиків безпеки, пожвавлення споживчого попиту та інвестиційної діяльності".

Раніше Світовий банк опублікував звіт Economic outlook, в якому дав прогноз зростання внутрішнього валового продукту України у 2023 році до 3,3%, а 2024-го — до 4,1%. Цікаво, що навесні в організації давали негативніший прогноз: падіння економіки за підсумками 2022 року мало становити 45,1%.

1 вересня Кабмін склав макроекономічний прогноз на 2023 рік. У Мінекономіки підрахували, що до кінця наступного року курс долара США сягне 50 грн, а інфляція становитиме 30,6%.