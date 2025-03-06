На Землі знайдено нове джерело токсичних крихітних частинок: зустрічається буквально всюди

Дослідники вважають, що один продукт, який трапляється "скрізь, куди не глянь", недостатньо вивчений і може бути найбільшим джерелом мікропластику.

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Понад 150 років тому люди вперше винайшли пластик і відтоді він став справжньою проблемою: крихітні частинки мікропластику вже виявили в ґрунті, воді, повітрі, наших тілах і навіть диханні дельфінів. Зазвичай основними джерелами мікропластику вважаються пляшки, пакети та волокна одягу, проте вчені вважають, що весь той час ми не брали до уваги іншого поширеного джерела токсичних частинок, пише Daily Mail.

У новому аналізі команда з Університету Торонто виявила несподіване джерело мікропластику, який буквально зустрічається "скрізь, куди не глянь". Це особливо тривожно, враховуючи, що йдеться про фарбу, яка повсюдно поширена.

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За словами співавтора дослідження, доктора Зої Діана, вони з колегами вважають, що в сучасному світі фарба є недостатньо вивченою. Основна проблема також полягає в тому, що сьогодні існує неймовірна кількість видів фарби: на човнах, будівлях, дорогах — буквально скрізь, куди не глянь.

Зазначимо, що мікропластик — фрагменти пластику діаметром менше ніж 5 мм, які невидимі неозброєним оком. Тривожно, що попередні дослідження пов'язували крихітні фрагменти з токсичним впливом на організм, таким як рак.

У новому дослідженні вчені виявили, коли фарба на поверхні розпадається на частинки розміром менше ніж 5 мм, утворюючи токсичні частинки. Фрагментація фарби може відбуватися під час обслуговування/ремонту (наприклад, зішкрібання, шліфування, зняття покриття, піскоструминної обробки), нанесення, використання, утилізації та впливу навколишнього середовища.

Команда проаналізувала попередні роботи колег, присвячені вивченню мікропластику з фарби — вчені натрапили на "значну прогалину в дослідженнях". Загалом було виявлено лише 62 статті, опубліковані про мікропластик у фарбі за останні 20 років.

Автори дослідження вважають, що ця прогалина, ймовірно, може бути пов'язана з плутаниною щодо того, чи містить фарба взагалі пластик. Для розуміння, в середньому фарба містить близько 37% пластику. Ґрунтуючись на результатах, дослідники закликають до термінового дослідження впливу мікропластику з фарби.

Вчені наполягають на необхідності проведення базового дослідження, яке дасть змогу краще зрозуміти джерела мікропластику у фарбі, а також ідентифікацію, концентрацію в навколишньому середовищі та токсикологічний вплив на організми й популяції.

Раніше Фокус писав про те, що у Великих озерах виявили крихітні небезпечні частинки.