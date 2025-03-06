На Земле найден новый источник токсичных крохотных частиц: встречается буквально повсюду

Исследователи считают, что один продукт, встречающийся "везде, куда не посмотри", недостаточно изучен и может быть крупнейшим источником микропластика.

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Более 150 лет назад люди впервые изобрели пластик и с тех пор он стал настоящей проблемой: крохотные частицы микропластика уже обнаружили в почве, воде, воздухе, наших телах и даже дыхании дельфинов. Как правило, основными источниками микропластика считаются бутылки, пакеты и волокна одежды, однако ученые считают, что все то время мы упускали из виду другой распространенный источник токсичных частиц, пишет Daily Mail.

В новом анализе команда из Университета Торонто обнаружила неожиданный источник микропластика, который буквально встречается "везде, куда не посмотри". Это особенно тревожно, учитывая, что речь идет о краске, которая повсеместно распространена.

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По словам соавтора исследования, доктора Зои Диана, они с коллегами считают, что в современном мире краска является недостаточно изученной. Основная проблема также заключается, что сегодня существует невероятное количество видов краски: на лодках, зданиях, дорогах — буквально везде, куда не посмотри.

Отметим, что микропластик — фрагменты пластика диаметром менее 5 мм, которые невидимы невооруженным глазом. Тревожно, что предыдущие исследования связывали крошечные фрагменты с токсическим воздействием на организм, таким как рак.

В новом исследовании ученые обнаружили, когда краска на поверхности распадается на частицы размером менее 5 мм, образуя токсичные частицы. Фрагментация краски может происходить во время обслуживания/ремонта (например, соскабливания, шлифования, снятия покрытия, пескоструйной обработки), нанесения, использования, утилизации и воздействия окружающей среды.

Команда проанализировала предыдущие работы коллег, посвященные изучению микропластика из краски — ученые наткнулись на "значительный пробел в исследованиях". В общей сложности было обнаружено лишь 62 статьи, опубликованные в микропластике в краске за последние 20 лет.

Авторы исследования полагают, что этот пробел, вероятно, может быть связан с путаницей относительно того, содержит ли краска вообще пластик. Для понимания, в среднем краска содержит около 37% пластика. Основываясь на результатах, исследователи призывают к срочному исследованию воздействия микропластика из краски.

Ученые настаивают на необходимости проведения базового исследования, которое позволит лучше понять источники микропластика в краске, а также идентификации, концентрации в окружающей среде и токсикологическое воздействие на организмы и популяции.

Ранее Фокус писал о том, что в Великих озерах обнаружили крохотные опасные частицы.