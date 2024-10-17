В дыхании дельфинов впервые обнаружили нечто тревожное: какое открытие сделали ученые

Исследователи заявляют, что это впервые в истории наблюдений, когда им удалось обнаружить тревожные следы в дыхании млекопитающих.

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С тех пор как более 150 лет назад человечество впервые создало пластик, он успел заполонить всю планету и стать проблемой номер один. Предыдущие исследования уже показали, что пластиковые отходы буквально захватили Землю: их уже обнаружили в воздухе, воде, почве и даже органах животных, в том числе и людей, пишет The Guardian.

В новой работе американская исследовательская группа впервые в истории наблюдений обнаружила пластик в дыхании дельфинов. Ученые полагают, что млекопитающие вдыхают его, когда всплывают на поверхность океана, чтобы сделать вдох. Исследователи обеспокоены таким поворотом и потенциальным воздействием вдыхаемого пластика на легкие животного.

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В ходе исследования команда собрала образцы вдыхаемого воздуха афалин в двух местах:

залив Сарасота (Флорида, городской участок);

залив Баратария (Луизиана, сельская местность).

В общей сложности было взято 11 проб афалин и во всех из них ученые обнаружили следы микропластика. Это натолкнуло команду на мысль, что вдыхаемый животными микропластик. Вероятно, содержится в воздухе.

Отметим, что ранее исследователи уже обнаруживали микропластик буквально повсюду: в самой высокой точке земного шара — на Эвересте, и в самой глубокой точке океана — в Марианской впадине. Перенос таких частиц ветром является ключевым фактором их повсеместного загрязнения.

Результаты показывают, что многие из частиц пластика, обнаруженных в образцах дыхания дельфинов, были полиэстером — распространенным полимером, используемым для изготовления одежды, которая теряет огромное количество частиц при стирке, особенно в горячих циклах.

По словам соавтора исследования и эксперта эксперт по общественному здравоохранению в Университете Чарльстона в Южной Каролине Лесли Харт, вдыхание микропластика людьми сегодня является одной из самых многообещающих областей, однако в отношении диких животных было проведено слишком мало исследований.

Например, тот факт, что у дельфинов гораздо большая емкость легких и они делают глубокие вдохи, может означать, что они подвергаются воздействию более высоких доз микропластика, чем люди. По словам Харт, основная проблема заключается в том, что мы только начинаем понимать, как дельфины подвергаются воздействию микропластика. При этом результаты указывают на то, что большие концентрации микропластика наблюдались в сельской местности — это указывает на то, что он переносится по воздуху.

Исследователи были особенно обеспокоены потенциальным воздействием на дельфинов в районе залива Баратария, поскольку китообразные уже страдали от плохого состояния легких из-за катастрофы с разливом нефти Deepwater Horizon в 2010 году.

Отметим, что во время сбора проб ни один дельфин не пострадал. Ученые использовали метод отлова и выпуска, чтобы собрать образцы выдыхаемого дельфинами воздуха и поместив их в чашки Петри. Контрольные образцы использовались для воздуха, прилегающего к животным.

Ранее Фокус писал о том, что микропластик захватил Землю: он есть в теле каждого живого существа, кроме одного.