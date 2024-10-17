У диханні дельфінів уперше виявили щось тривожне: яке відкриття зробили вчені

Дослідники заявляють, що це вперше в історії спостережень, коли їм вдалося виявити тривожні сліди в диханні ссавців.

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Відтоді як понад 150 років тому людство вперше створило пластик, він встиг заполонити всю планету і стати проблемою номер один. Попередні дослідження вже показали, що пластикові відходи буквально захопили Землю: їх уже виявили в повітрі, воді, ґрунті та навіть органах тварин, зокрема й людей, пише The Guardian.

У новій роботі американська дослідницька група вперше в історії спостережень виявила пластик у диханні дельфінів. Вчені вважають, що ссавці вдихають його, коли спливають на поверхню океану, щоб зробити вдих. Дослідники стурбовані таким поворотом і потенційним впливом вдихуваного пластику на легені тварини.

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Під час дослідження команда зібрала зразки вдихуваного повітря афалін у двох місцях:

затока Сарасота (Флорида, міська ділянка);

затока Баратарія (Луїзіана, сільська місцевість).

Загалом було взято 11 проб афалін і у всіх з них вчені виявили сліди мікропластику. Це наштовхнуло команду на думку, що мікропластик, який вдихають тварини. Ймовірно, міститься в повітрі.

Зазначимо, що раніше дослідники вже виявляли мікропластик буквально всюди: у найвищій точці земної кулі — на Евересті, і в найглибшій точці океану — в Маріанській западині. Перенесення таких частинок вітром є ключовим фактором їхнього повсюдного забруднення.

Результати показують, що багато з частинок пластику, виявлених у зразках дихання дельфінів, були поліестером — поширеним полімером, використовуваним для виготовлення одягу, що втрачає величезну кількість частинок під час прання, особливо в гарячих циклах.

За словами співавторки дослідження та експертки з громадської охорони здоров'я в Університеті Чарльстону в Південній Кароліні Леслі Гарт, вдихання мікропластику людьми сьогодні є однією з найперспективніших галузей, проте щодо диких тварин було проведено занадто мало досліджень.

Наприклад, той факт, що у дельфінів набагато більша місткість легень і вони роблять глибокі вдихи, може означати, що вони піддаються впливу вищих доз мікропластику, ніж люди. За словами Харт, основна проблема полягає в тому, що ми тільки починаємо розуміти, як дельфіни піддаються впливу мікропластику. При цьому результати вказують на те, що більші концентрації мікропластику спостерігалися в сільській місцевості — це вказує на те, що він переноситься повітрям.

Дослідники були особливо занепокоєні потенційним впливом на дельфінів у районі затоки Баратарія, оскільки китоподібні вже страждали від поганого стану легень через катастрофу з розливом нафти Deepwater Horizon 2010 року.

Зазначимо, що під час збору проб жоден дельфін не постраждав. Вчені використовували метод вилову і випуску, щоб зібрати зразки повітря, що видихають дельфіни, і помістивши їх у чашки Петрі. Контрольні зразки використовувалися для повітря, прилеглого до тварин.

Раніше Фокус писав про те, що мікропластик захопив Землю: він є в тілі кожної живої істоти, крім однієї.