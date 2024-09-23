Микропластик захватил Землю. Он есть в теле каждого живого существа, кроме одного: кто это

Исследователи обнаружили, что крохотные частицы пластика, вероятно, проникли в тела всех живых существ на планете, но одному виду удалось избежать этого.

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С тех пор как более 150 лет назад человечество изобрело пластик, он стал настоящей трагедией для Земли. Крохотные частицы уже проникли в воду и почву, витают в воздухе и их обнаружили в телах всех живых существ, в том числе и в людей, пишет Science Alert.

Подобно тому, как камни крошатся в океане, превращаясь в песок, океан является неизбежным местом для распадающегося человеческого мусора — микропластика. Крошечные синтетические гранулы просачиваются в желудки всех живых существ, считающих океан своим домом. Но в толще воды также скрывается один организм, которому удалось избежать этой участи.

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Этот вид уже известен своей способностью возвращаться к жизни после замораживания, кипячения, удушья и даже бомбардировки радиацией. Более того, эти существа, похоже, способны выжить даже в условиях открытого космоса. Речь идет о тихоходках.

В новом исследовании команда из Федерального университета Пернамбуку в Бразилии также обнаружила, что тихоходки, похоже, сумели избежать проглатывания микропластика. Авторы исследования весьма заинтригованы результатами, так как все другие крохотные организмы в этом исследовании поглощали крохотные гранулы.

Исследование было проведено под руководством зоолога Флавии де Франса. Ученые собрали образцы мейофауны — беспозвоночных, обитающих в приливной зоне, размером от 45 микрометров до 1 миллиметра — из мелководных отложений песчаного пляжа на северо-восточном побережье Бразилии во время отлива.

Результаты показали, что в образцах содержится 5629 отдельных организмов, в том числе нематод, сегментированных, плоских и щетинковых червей, а также креветок-зернистых, волосатых брюшков, клещей, ракообразных и их личинок. Также среди этого биологического разнообразия оказались и тихоходки. Существа содержались в двух резервуарах, максимально имитирующих естественную среду, вместе со 100 граммами осадка, содержащего различное количество пластиковых частиц.

Микропластик был обнаружен во всех группах мейофауны в этом исследовании, за исключением тихоходок Фото: PeerJ Life and Environment

Анализ показал, что все эти крохотные существа проглотили микропластик, кроме тихоходок. Теперь авторы исследования полагают, что представители этого вида, вероятно, обладают необычной способностью уклоняться от поедания крохотных гранул.

Впрочем, ученые обнаружили, что даже тихоходкам не удалось полностью избежать воздействия микропластика. Результаты свидетельствуют о том, что больше половины водяных медведей содержали крохотные гранулы пластика на поверхности своих тел — в особенности на конечностях.

Авторы исследования полагают, что способность тихоходок не проглатывать пластик, вероятно, связана со структурой их аппарата питания, включающего ротовую трубку со стилетом, используемым для прокалывания и всасывания, но не для проглатывания добычи целиком.

Отметим, что разные виды тихоходок имеют разные формы тела, а потому ученые полагают, что некоторые из них все еще могут быть уязвимы перед крохотными гранулами.

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