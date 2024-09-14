Новый виток пластикового кризиса: в 2024 году люди создадут 650 "небоскребов" из отходов

Согласно новому отчету исследователей, в этом году человечество идет на рекорд — ожидается образование шокирующих 220 миллионов тонн пластиковых отходов.

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Почти 170 лет назад человечество впервые создало пластик, и с тех пор он стал настоящей катастрофой для планеты. Крохотные частицы пластика ученые обнаружили буквально во всех уголках планеты, в том числе в воздухе, почве, воде и даже органах людей и животных. В то же время влияние микропластика на здоровье людей и животных все еще плохо изучено, но некоторые результаты связывают его с повышенным риском развития рака, пишет Daily Mail.

Несмотря на все это, человечество продолжает изготавливать и использовать невероятное количество пластика, большая часть из которого оказывается на свалках, а на его разложение потребуются сотни лет. Теперь новый отчет ученых указывает на то, что пластиковый кризис на Земле достиг шокирующих масштабов.

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Согласно новому отчету организации Earth Action, приуроченному ко всемирному Дню пластиковых отходов, в 2024 году человечество создаст невероятные 220 миллионов тонн пластиковых отходов. Для наглядности, это эквивалентно 650 зданиям Эмпайр-стейт-билдинг. Предполагается, что почти 70 миллионов тонн из них окажутся из-за дисбаланса между объемами потребляемого пластика и возможностями по его переработке в конце его жизненного цикла.

Исследователи подсчитали, что каждый человек на планете в среднем будет производить 28 кг пластиковых отходов. Более того, данные указывают на то, что с 2021 года в мире наблюдается устойчивый рост общего объема пластиковых отходов на 7%.

Согласно отчету, две трети населения мира, около 66% людей, сегодня живут в районах, где пластиковые отходы уже превышают возможности по их переработке. В то же время основную ответственность за производство 60% от общего количества пластиковых отходов несут 12 стран, в первую пятерку входят:

Китай; Россия; Индия; Бразилия; Мексика.

Отметим, что отчет исследователей был опубликован перед финальным раундом переговоров ООН по разработке международного юридического обязывающего договора о загрязнении пластиком. Ожидается, что этот договор станет первым в истории всеобъемлющим общим усилием по регулированию пластика. Он затронет его производство, переработку и запрет на использование определенных химикатов.

В результате ученые призывают сократить произвольное изготовление пластика, а также сосредоточиться на поисках его переработки и удаление из почвы и воды. Кроме того, необходимо больше исследований, которые сосредоточатся на выяснении того, как микропластик влияет на организмы людей и всего живого на планете.

Ученые считают, что сегодня необходимо выйти за "рамки временных решений" и начать инвестировать в инновационные решения, не загрязняющие окружающую среду. Предполагается, что в будущем именно эти шаги смогут защитить человечество от надвигающейся катастрофы.

Ранее Фокус писал о том, что на гигантской свалке в Тихом океане появилось то, что пожирает пластик.