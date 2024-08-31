Большое разочарование. Исследователи проследили, куда на самом деле попадает переработанный пластик

В новом расследовании активная переработчица отходов с помощью трекера проследила, куда на самом деле девается ее мусор.

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Более 150 лет назад человечество впервые создало пластик и с тех пор он стал настоящей проблемой для планеты. Последние исследования показывают, что крохотные частицы этого материала буквально распространились по всему земному шару: частицы микропластика были обнаружены в воде, почве и воздухе, а также внутренних органах животных и людей. При этом нам до сих пор неизвестно, как именно это влияет на здоровье человека, хотя некоторые ученые полагают, что такое загрязнение повышает вероятность развития рака у людей, пишет Futurism.

Теперь активистка из Хьюстона (США) и активная переработчица отходов Брэнди Дисон проследила, куда на самом деле направляется ее мусор, отправленный на вторичную переработку. Для этого она поместила в своих пластиковые отходы трекер, позволяющий отследить их перемещение, а затем передала их в один из городских пунктов приема вторсырья.

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Известно, что Дисон отдала свой пластиковый пакет в государственно-частное партнерство — проект Houston Recycling Collaboration. Отметим, что проект был запущен два года назад и направлен на решение проблемы низких показателей переработки в городе. Заявлено, что программа частично способна переплавить любой пластик для повторного использования химическим путем, но результаты расследования показывают, что это не совсем так.

С помощью трекера, подкинутого в пластиковый мусор, исследователи обнаружили, что за последние 20 месяцев с момента старта проекта ни одним такой процесс не был проведен с отходами Дисон.

Фактически, сортировочный завод, который должен был внедрить так называемый процесс "продвинутой переработки", до сих пор не открылся, более того, считается, что он не откроется до середины следующего года.

Расследование показало, что отходы с трекером оказались в Wright Waste Management, удаленном предприятии в 32 километрах от Хьюстона. Исследователям не удалось заглянуть внутрь, но кадры с беспилотника показывают, что на территории завода находится огромная куча пластикового мусора под открытым небом.

Исследователи также отмечают, что несмотря на то, что открытие сортировочного пункта было отложено, компания по переработке пластиковых отходов все же расширила количество пунктов приема мусора с 1 до 8. Это, по мнению исследователей, привело к накоплению пластикового мусора.

В то же время исследователи полагают, что хранение огромного количества пластикового мусора на самом деле может быть потенциально опасным. Проверки пожарной охраны в период с июля 2023 по апрель 2024 года обнаружили, что на заводе отсутствуют разрешения, связанные с хранением опасных и горючих материалов.

По словам самой Дисон, которая ограничивает свое использование пластика, чтобы уменьшить давление на экологию планеты, было весьма удручающе узнать, что все ее старания, направленные на переработку пластика, по сути, не увенчались успехом.

Отметим, что в последние десятилетия ученые по всему миру сосредоточены на поиске химикатов, которые позволили бы очистить планету от крохотных частиц пластика, проникших буквально везде. Кроме того, ученые работают над созданием пластика нового поколения, который мог бы самоуничтожиться, не нанося вред планете.

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