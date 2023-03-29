Пластмассовый мир победил. Ученые создали новый пластик, изготовленный не из сырой нефти

Предполагается, что он сможет заменить материал, из которого производится большая часть одноразовой посуды и упаковок для еды на вынос.

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Человечество безнадежно зависимо от пластика. Сколько бы мы не старались бороться с ним, пластмассовые изделия дешевле производить заново, чем перерабатывать, а потому немыслимое количество пластиковых отходов засоряют наши континенты и океаны, пишет Science Alert.

Статистика свидетельствует о том, что из пластика, который когда-либо был произведен на планете, образовалось более миллиардов метрических тонн пластиковых отходов. При этом переработать на сегодня мы смогли лишь менее 10%.

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Чтобы немного облегчить глобальную проблему производства и переработки пластика, двое материаловедов Эллисон Кристи и Скотт Филлипс из Университета штата Бойсе в США разработали новый вид пластика, производство которого, в отличие от других, не зависит от сырой нефти и ее производных.

Исследователи также провели ряд экспериментов, с помощью которых воспроизвели промышленные процессы. Результаты свидетельствуют о том, что 93% нового пластика поддается переработке в чистые исходные материалы, которые в дальнейшем можно использовать для повторного производства. Более того, это сработает даже если пластик смешается с другими необработанными пластиковыми отходами, бумагой или алюминием.

Кристи и Филлипс отмечают, что их новый вид пластика создан на основе поли(этилцианоакрилата) или PECA, полученного на основе мономера, который используется для изготовления суперклея. Как и другие пластиковые полимеры, новый материал формируется в процессе полимеризации, когда отдельные повторяющиеся мономерные звенья соединяются вместе в результате химической реакции, и образуют одну длинную цепь.

Авторы нового пластика считают, что его производство в промышленных масштабах позволит заменить полистирольные пластики, которые, как правило, не принимаются большинством программ вторичной переработки. Речь идет о материалах, которые используется для изготовления контейнеров для еды на вынос, а также одноразовых тарелок, чашек и столовых приборов.

Правда, стоит понимать, что что данные пластиковые предметы составляют всего лишь 6% текущих пластиковых отходов — было бы здорово заменить их материалом, который можно перерабатывать, однако глобальную проблему то не решит. В то же время исследователи надеются, что их разработка в дальнейшем сможет быть использована и для замены других пластиковых материалов, которые невозможно переработать — возможно это сможет облегчить проблему с пластиковыми отходами в мире.

Ранее Фокус писал о том, что найден способ быстро утилизировать пластик: потребуется всего пара часов и горстка червей.