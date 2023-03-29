Пластмасовий світ переміг. Учені створили новий пластик, виготовлений не зі сирої нафти

Передбачається, що він зможе замінити матеріал, з якого виготовляється більшість одноразового посуду та пакування для їжі "із собою".

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Людство безнадійно залежить від пластику. Скільки б ми не намагалися боротися з ним, пластмасові вироби дешевше виготовляти наново, ніж переробляти, а тому неймовірна кількість пластикових відходів засмічує наші континенти та океани, пише Science Alert.

Статистика свідчить про те, що з пластику, який був виготовлений на планеті за весь час, утворилося понад мільярд метричних тонн пластикових відходів. Однак переробити нині ми змогли лише менше ніж 10%.

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Щоб трохи полегшити глобальну проблему виробництва та переробки пластику, двоє матеріалознавців Еллісон Крісті та Скотт Філліпс з Університету штату Бойсе в США розробили новий вид пластику, виробництво якого, на відміну від інших, не залежить від сирої нафти та її похідних.

Дослідники провели низку експериментів, за допомогою яких відтворили промислові процеси. Результати свідчать про те, що 93% нового пластику можуть бути перероблені у чисті вихідні матеріали, які можна використовувати для повторного виробництва. До того ж це спрацює навіть якщо пластик змішається з іншими необробленими пластиковими відходами, папером чи алюмінієм.

Крісті та Філіпс зазначають, що їх новий вид пластику створений на основі полі(етилціаноакрилату) або PECA, отриманий на основі мономера, який використовується для виготовлення суперклею. Як і інші пластикові полімери, новий матеріал формується в процесі полімеризації, коли окремі мономерні ланки, що повторюються, з'єднуються разом унаслідок хімічної реакції, і утворюють один довгий ланцюг.

Автори нового пластику вважають, що його виробництво у промислових масштабах дозволить замінити полістирольні пластики, які, як правило, не приймаються більшістю програм вторинної переробки. Йдеться про матеріали, які використовуються для виготовлення контейнерів для їжі, а також одноразових тарілок, чашок та столових приладів.

Щоправда, варто розуміти, що ці пластикові предмети становлять лише 6% поточних пластикових відходів — було б чудово замінити їх матеріалом, який можна переробляти, проте глобальну проблему це не вирішить. Однак дослідники сподіваються, що їх розробка надалі може бути використана і для заміни інших пластикових матеріалів, які неможливо переробити, є надія, це зможе полегшити проблему з пластиковими відходами у світі.

Раніше Фокус писав про те, що знайдений спосіб швидко утилізувати пластик: знадобиться всього кілька годин і жменька черв'яків.