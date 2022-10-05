Знайдено спосіб швидко утилізувати пластик: знадобиться всього кілька годин і жменька черв'яків

Дослідження показало, що існує відносно простий і дуже ефективний спосіб назавжди позбутися поліетилену.

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Десятиліттями вчені шукають способи врятувати планету від навали пластику, якому потрібні десятки, а то й сотні років для повного розкладання. Цікаво, що третина всього пластику, що забруднює Землю, припадає на поліетиленові пакети та інші упакування, і, схоже, вченим вдалося знайти спосіб утилізувати хоча б цю частину пластику, пише The Guardian.

Відповідь на питання, як прискорити процес розкладання пластикових пакетів прийшла сама собою. Федеріка Бертоккіні із Центру біологічних досліджень у Мадриді за сумісництвом є бджоляркою-аматоркою. Якоїсь миті вона помітила, що її вулики заражені восковими хробаками, а тому вчена почала очищати їх, а личинок молі збирати у пластиковий пакет. Пізніше вчена зауважила, що пакет, до якого вона збирала воскових черв'яків, був весь "поїдений".

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Вчена зацікавилася таким цікавим ефектом та продовжила вивчення. Виявилося, що личинки молі не просто жували пластик, а вплинули на нього хімічно, змушуючи розпадатися. Наступні досліди показали, що в слині личинок воскової молі містяться ферменти, здатні буквально за годину утилізувати поліетилен.

Зазначимо, що сьогодні існує єдина масштабна переробка пластику, яка потребує високих температур і не здатна розкласти його, а лише створює продукти з нижчою вартістю. Однак виявлення ферменту в слині воскового черв'яка дає світові надію на порятунок хоча б від третини всього пластику на Землі.

Вчені виявили у слині воскового хробака 200 різних білків. На щастя, їм вдалося звузити список лише до двох ферментів, які відповідальні за розкладання поліетилену.

Федеріка Бертоккіні разом із колегами вважають, що їм з легкістю вдасться синтезувати ферменти воскових хробаків у лабораторії. Надалі це дозволить подолати найбільш проблематичне місце у розкладанні пластику – розрив полімерних ланцюгів. Як правило, для цього потрібні високі температури, проте ферменти черв'яків працюють при кімнатних температурах, у воді та при нейтральному рН.

Ця знахідка спонукала інших учених розпочати масштабні дослідження комах — деякі вже досліджують жуків та личинок метеликів, щоб виявити, хто ще з них здатний поїдати пластик.

Для реалізації ферменту в комерційних цілях потрібно ще безліч різних досліджень, проте вже зараз зрозуміло, що в майбутньому світ зможе змінити свою стратегію у боротьбі із забрудненням Землі пластиком. І вона обіцяє бути успішнішою.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося виявити личинок жуків, які також здатні поїдати пластик.