Живі переробні заводи. Вчені виявили, що суперчерв'яки поїдають пластик

Дослідники вважають, що нове відкриття допоможе скоротити величезну кількість пластикових відходів на планеті.

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За статистикою щороку у світі з'являється жахливі понад 350 млн тонн пластикових відходів. І лише 9% із них проходять процес перероблення, 20% спалюється, а решту викидають на звалища. І весь цей пластик забруднює довкілля. Тому вчені останнім часом займаються пошуком способів покращити ефективність перероблення пластику та збільшити кількість перероблених відходів. Тепер учені з Університету Квінсленду, Австралія, з'ясували, що личинки жуків виду Zophobas morio можуть поїдати пластик, повідомляє Daily Mail.

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[ + – ] Жук Zophobas morio Фото: wikipedia

Личинки жуків виду Zophobas morio часто називають зофобасом або "суперчерв'яки". Зараз личинки цих жуків використовують як корм для свійської птиці або екзотичних домашніх тварин. Але нове дослідження австралійських учених показує, що ці суперчерви можуть поїдати й переробляти полістирол. Річ у тому, що в кишках цих личинок жука є спеціальні ферменти, які допомагають перетравлювати пластик.

[ + – ] Личинки жуків виду Zophobas morio часто називають зофобас або "суперчерв'яки" Фото: Daily Mail

"Під час експериментів ми годували цих суперчерв'яків полістиролом і вони не просто вижили, але навіть набрали вагу. Під час подальшого дослідження ми виявили, що в кишечнику цих личинок знаходяться ферменти, які допомагають розкласти пластик. Тобто ці личинки можуть отримувати життєву енергію від полістиролу завдяки своїм кишковим мікробам", — каже Кріс Рінке з Університету Квінсленду.

За словами вченого, ці суперчерв'яки схожі на переробний пластиковий завод. Спочатку вони подрібнюють пластик у роті, далі він надходить у кишечник і там його перетравлюють бактерії.

[ + – ] Ці суперччерв'яки схожі на переробний пластиковий завод. Спочатку вони подрібнюють пластик у роті, далі він надходить кишечник і там його перетравлюють бактерії Фото: wikipedia

"Найцікавіше, що пластик виходить із черв'яків наполовину переробленим, але потім личинки їдять його наново і відбувається процес повторного перероблювання, що підвищує ефективність знищення пластикових відходів", — говорить Рінке.

Вчені вважають, що з допомогою виявлених ферментів можна ефективно переробляти пластикові відходи.

Як уже писав Фокус, вчені виявили новий фермент для перероблення пластикових відходів, що пожирає пластик за 16 годин.

Також Фокус писав про те, що вченим удалося створити новий спосіб для перероблення пластикових відходів. При цьому під час перероблення можна створити корисний водень.