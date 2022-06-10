Живые перерабатывающие заводы. Ученые обнаружили, что суперчерви поедают пластик

Исследователи считают, что новое открытие может помочь сократить огромное количество пластиковых отходов на планете.

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По статистике ежегодно в мире появляется ужасающие более 350 млн тонн пластиковых отходов. И только 9% из них проходят процесс переработки, 20% сжигается, а остальное выбрасывают на свалки. И весь этот пластик загрязняет окружающую среду. Поэтому ученые в последнее время занимаются поиском способов улучшить эффективность переработки пластика и увеличить количество переработанных отходов. Теперь же ученые из Университета Квинсленда, Австралия, выяснили, что личинки жуков вида Zophobas morio могут поедать пластик, сообщает Daily Mail.

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[ + – ] Жук Zophobas morio Фото: wikipedia

Личинки жуков вида Zophobas morio часто называют зофобас или "суперчервями". Сейчас личинки этих жуков используются в качестве корма для домашней птицы или экзотических домашних животных. Но новое исследование австралийских ученых показывает, что эти суперчерви могут поедать и перерабатывать полистирол. Дело в том, что в кишечнике этих личинок жука есть специальные ферменты, которые помогают переваривать пластик.

[ + – ] Личинки жуков вида Zophobas morio часто называют зофобас или "суперчервями" Фото: Daily Mail

"В ходе экспериментов мы кормили этих суперчервей полистиролом и они не просто выжили, но даже набрали вес. В ходе дальнейшего исследования мы обнаружили, что в кишечнике этих личинок находятся ферменты, которые помогают разложить пластик. То есть эти личинки могут получать жизненную энергию от полистирола благодаря своим кишечным микробам", — говорит Крис Ринке из Университета Квинсленда.

По словам ученого, эти суперчерви похожи на перерабатывающий пластик завод. Сначала они измельчают пластик во рту, далее он поступает в кишечник и там его переваривают бактерии.

[ + – ] Эти суперчерви похожи на перерабатывающий пластик завод. Сначала они измельчают пластик во рту, далее он поступает кишечник и там его переваривают бактерии Фото: wikipedia

"Самое интересное, что пластик выходит из червей наполовину переработанным, но потом личинки едят его заново и происходит процесс повторной переработки, что повышает эффективность уничтожения пластиковых отходов", — говорит Ринке.

Ученые считают, что с помощью обнаруженных ферментов можно будет эффективно перерабатывать пластиковые отходы.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили новый фермент для переработки пластиковых отходов, который пожирает пластик за 16 часов.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось создать новый способ для переработки пластиковых отходов. При этом, во время переработки, можно создать полезный водород.