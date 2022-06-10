Живые перерабатывающие заводы. Ученые обнаружили, что суперчерви поедают пластик
Исследователи считают, что новое открытие может помочь сократить огромное количество пластиковых отходов на планете.
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По статистике ежегодно в мире появляется ужасающие более 350 млн тонн пластиковых отходов. И только 9% из них проходят процесс переработки, 20% сжигается, а остальное выбрасывают на свалки. И весь этот пластик загрязняет окружающую среду. Поэтому ученые в последнее время занимаются поиском способов улучшить эффективность переработки пластика и увеличить количество переработанных отходов. Теперь же ученые из Университета Квинсленда, Австралия, выяснили, что личинки жуков вида Zophobas morio могут поедать пластик, сообщает Daily Mail.
Личинки жуков вида Zophobas morio часто называют зофобас или "суперчервями". Сейчас личинки этих жуков используются в качестве корма для домашней птицы или экзотических домашних животных. Но новое исследование австралийских ученых показывает, что эти суперчерви могут поедать и перерабатывать полистирол. Дело в том, что в кишечнике этих личинок жука есть специальные ферменты, которые помогают переваривать пластик.
"В ходе экспериментов мы кормили этих суперчервей полистиролом и они не просто выжили, но даже набрали вес. В ходе дальнейшего исследования мы обнаружили, что в кишечнике этих личинок находятся ферменты, которые помогают разложить пластик. То есть эти личинки могут получать жизненную энергию от полистирола благодаря своим кишечным микробам", — говорит Крис Ринке из Университета Квинсленда.
По словам ученого, эти суперчерви похожи на перерабатывающий пластик завод. Сначала они измельчают пластик во рту, далее он поступает в кишечник и там его переваривают бактерии.
"Самое интересное, что пластик выходит из червей наполовину переработанным, но потом личинки едят его заново и происходит процесс повторной переработки, что повышает эффективность уничтожения пластиковых отходов", — говорит Ринке.
Ученые считают, что с помощью обнаруженных ферментов можно будет эффективно перерабатывать пластиковые отходы.
Как уже писал Фокус, ученые обнаружили новый фермент для переработки пластиковых отходов, который пожирает пластик за 16 часов.
Также Фокус писал о том, что ученым удалось создать новый способ для переработки пластиковых отходов. При этом, во время переработки, можно создать полезный водород.