Пожирает пластик за 16 часов: найден новый фермент для переработки пластиковых отходов

Новое исследование показало, что этот фермент может разложить ПЭТ-пластик на 90% всего за 16 часов.

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Ученые из Лейпцигского университета, Германия, обнаружили, что фермент под названием PHL7 может разлагать полиэтилентерефталат (ПЭТ) с огромной скоростью. Этот фермент "поглощает" пластик в 2 раза быстрее, чем его известный конкурент фермент LLC, сообщает ScienceAlert.

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Еще в 2016 году в Японии обнаружили фермент LLC, который очень эффективно "пожирал" ПЭТ-пластик. С тех пор он считается самым лучшим переработчиком пластиковых отходов. Ученые позже даже создали его более усовершенствованную искусственную версию. НО и ей далеко до того, что творит фермент PHL7 с пластиковыми отходами.

Ученые из Лейпцигского университета выяснили, что он может разложить ПЭТ-пластик на 90% всего за 16 часов. Это действительно рекордный показатель скорости переработки.

"Этот фермент, как показало исследование, является на данный момент самым эффективным для процесса быстрого разложения ПЭТ-упаковки и его можно использовать для процесса переработки пластиковых отходов, чтобы потом создать новый пластик", — говорит Вольфганг Циммерманн из Лейпцигского университета.

По словам ученых, PHL7 так быстро разрушает пластик, из-за того, что имеет определенные особенности в структуре своей ДНК. Он не только быстро расщепляет пластик, но и не требует дополнительных манипуляций для своего улучшения в лабораторных условиях.

[ + – ] Фермент PHL7, как и его главный конкурент – LCC, плохо справляются с пластиками, которые используются в производстве ПЭТ-бутылок. Но с остальной ПЭТ-тарой проблем не возникает Фото: BBC

Но есть одно "но". Фермент PHL7, как и его главный конкурент – LCC, плохо справляются с пластиками, которые используются в производстве ПЭТ-бутылок. Но с остальной ПЭТ-тарой проблем не возникает. По словам ученых, побочные продукты такой переработки пластика ферментом PHL7 можно использовать для производства новой пластиковой упаковки.

Это очень важно, ведь сейчас только небольшой процент всех пластиковых отходов, а их каждый год производят в количестве примерно 82 млн тонн, перерабатывается в новый пластиковый продукт. И даже когда это происходит, то этот процесс является энергозатратным и достаточно дорогостоящим. По словам ученых, переработка ПЭТ-пластика ферментами может не только удешевить процесс переработки, но и избавить нас от отходов.

[ + – ] Сейчас только небольшой процент всех пластиковых отходов, а их каждый год производят в количестве примерно 82 млн тонн, перерабатывается в новый пластиковый продукт. И даже когда это происходит, то этот процесс является энергозатратным и достаточно дорогостоящим Фото: pexels.com

"С помощью таких ферментов, как PHL7 можно быстро и качественно перерабатывать ПЭТ-упаковку, причем выбросы углерода при этом будут очень низкими. А самое главное при переработке не нужно будет использовать разные химические вещества", — говорит Циммерманн.

Как уже писал Фокус проблема загрязнение пластиком становится все устрашающей. В рамках недавнего исследования ученые впервые нашли частицы микропластика в кровотоке человека.