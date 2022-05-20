Пожирає пластик за 16 годин: знайдено новий фермент для переробки пластикових відходів

Нове дослідження показало, що цей фермент може розкласти ПЕТ-пластик на 90% лише за 16 годин.

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Вчені з Лейпцизького університету, Німеччина, виявили, що фермент під назвою PHL7 може розкладати поліетилентерефталат (ПЕТ) із величезною швидкістю. Цей фермент "поглинає" пластик вдвічі швидше, ніж його відомий конкурент фермент LLC, повідомляє ScienceAlert.

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Ще у 2016 році в Японії виявили фермент LLC, який дуже ефективно пожирав ПЕТ-пластик. Відтоді його вважали найкращим переробником пластикових відходів. Вчені пізніше навіть створили його досконалішу штучну версію. АЛЕ їй далеко до того, що творить фермент PHL7 з пластиковими відходами.

Вчені з Лейпцизького університету з'ясували, що він може розкласти ПЕТ-пластик на 90% лише за 16 годин. Це справді рекордний показник швидкості переробки.

"Цей фермент, як показало дослідження, є зараз найефективнішим для процесу швидкого розкладання ПЕТ-упаковки і його можна використовувати для процесу переробки пластикових відходів, щоб потім створити новий пластик", — говорить Вольфганг Циммерманн з Лейпцизького університету.

За словами вчених, PHL7 так швидко руйнує пластик через те, що має певні особливості в структурі своєї ДНК. Він не тільки швидко розщеплює пластик, а й не потребує додаткових маніпуляцій для свого покращення в лабораторних умовах.

[ + – ] Фермент PHL7, як і його головний конкурент – LCC, погано справляються із пластиками, які використовуються у виробництві ПЕТ-пляшок. Але з іншою ПЕТ-тарою проблем не виникає Фото: trump-elections

Але є одне але". Фермент PHL7, як і його головний конкурент — LCC, погано справляються із пластиками, які використовуються у виробництві ПЕТ-пляшок. Але з іншою ПЕТ-тарою проблем не виникає. За словами вчених, побічні продукти такої переробки пластику ферментом PHL7 можна використовувати для виробництва нової пластикової упаковки.

Це дуже важливо, адже зараз лише невеликий відсоток усіх пластикових відходів, а їх щороку виробляють у кількості приблизно 82 млн тонн, переробляють у новий пластиковий продукт. І навіть коли це відбувається, цей процес є енерговитратним і досить дорогим. За словами вчених, переробка ПЕТ-пластику ферментами може не тільки здешевити процес переробки, а й позбавити нас відходів.

[ + – ] Зараз лише невеликий відсоток усіх пластикових відходів, а їх щороку виробляють у кількості приблизно 82 млн тонн, переробляють у новий пластиковий продукт. І навіть коли це відбувається, цей процес є енерговитратним і досить дорогим Фото: pexels.com

"За допомогою таких ферментів, як PHL7, можна швидко і якісно переробляти ПЕТ-упаковку, причому викиди вуглецю водночас будуть дуже низькими. А найголовніше під час переробки не потрібно буде використовувати різні хімічні речовини", — говорить Циммерманн.

Як уже писав Фокус проблема забруднення пластиком стає все жахливою. В межах недавнього дослідження вчені вперше знайшли частинки мікропластику у кровотоку людини.