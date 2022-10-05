Найден способ быстро утилизировать пластик: потребуется всего пара часов и горстка червей

Исследование показало, что существует относительно простой и очень эффективный способ навсегда избавиться от полиэтилена.

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Десятилетиями ученые ищут способы спасти планету от нашествия пластика, которому необходимы десятки, а то и сотни лет для полного разложения. Любопытно, что треть всего пластика, загрязняющего Землю приходится на полиэтиленовые пакеты и другие упаковки, и, похоже, ученым удалось найти способ утилизировать хотя бы эту часть пластика, пишет The Guardian.

Ответ на вопрос, как ускорить процесс разложения пластиковых пакетов пришел сам собой. Федерика Бертоккини из Центра биологических исследований в Мадриде по совместительству является пчеловодом-любителем. В какой-то момент она заметила, что ее ульи заражены восковыми червями, а потому ученая принялась очищать их, а личинок моли собирать в пластиковый пакет. Позже ученая заметила, что пакет, в который она собирала восковых червей, был весь "поеден".

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Ученая заинтересовалась столь любопытным эффектом и продолжила изучение. Оказалось, что личинки моли не просто жевали пластик, а воздействовали на него химически, заставляя распадаться. Последующие опыты показали, что в слюне личинок восковой моли содержатся ферменты, которые способны буквально за часы утилизировать полиэтилен.

Отметим, что сегодня существует единственная масштабная переработка пластика, которая требует высоких температур и не способна разложить его, а лишь создает продукты с более низкой стоимостью. Однако обнаружение фермента в слюне воскового червя дает миру надежду на избавление хотя бы от трети всего пластика на Земле.

Ученые выявили в слюне воскового червя 200 различных белков. К счастью, им удалось сузить список всего до двух ферментов, которые ответственны за разложение полиэтилена.

Федерика Бертоккини вместе с коллегами считают, что им с легкостью удастся синтезировать ферменты восковых червей в лаборатории. В дальнейшем это позволит преодолеть наиболее проблематичное место в разложении пластика — разрыве полимерных цепей. Как правило, для этого требуются высокие температуры, однако ферменты червей работают при комнатных температурах, в воде и при нейтральном рН.

Эта находка побудила других ученых начать масштабные исследования насекомых — некоторые уже исследуют жуков и личинок бабочек, чтобы выявить кто еще из них способен поедать пластик.

Для реализации фермента в коммерческих целях потребуется еще множество различных исследований, однако уже сейчас понятно, что в будущем мир сможет изменить свою стратегию в борьбе с загрязнением Земли пластиком. И она обещает быть более успешной.

Ранее Фокус писал о том, что ученым удалось обнаружить личинок жуков, которые также способны поедать пластик.