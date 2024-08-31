Велике розчарування. Дослідники простежили, куди насправді потрапляє перероблений пластик

У новому розслідуванні активна переробниця відходів за допомогою трекера простежила, куди насправді дівається її сміття.

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Понад 150 років тому людство вперше створило пластик і відтоді він став справжньою проблемою для планети. Останні дослідження показують, що крихітні частинки цього матеріалу буквально поширилися всією земною кулею: частинки мікропластику було виявлено у воді, ґрунті та повітрі, а також внутрішніх органах тварин і людей. При цьому нам досі невідомо, як саме це впливає на здоров'я людини, хоча деякі вчені вважають, що таке забруднення підвищує ймовірність розвитку раку у людей, пише Futurism.

Тепер активістка з Х'юстона (США) і активна переробниця відходів Бренді Дісон простежила, куди насправді прямує її сміття, відправлене на вторинне перероблення. Для цього вона помістила у свої пластикові відходи трекер, що дає змогу відстежити їхнє переміщення, а потім передала їх в один із міських пунктів приймання вторсировини.

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Відомо, що Дісон віддала свій пластиковий пакет у державно-приватне партнерство — проєкт Houston Recycling Collaboration. Зазначимо, що проєкт було запущено два роки тому, він спрямований на розв'язання проблеми низьких показників перероблювання в місті. Заявлено, що програма частково здатна перетопити будь-який пластик для повторного використання хімічним шляхом, але результати розслідування показують, що це не зовсім так.

За допомогою трекера, підкинутого в пластикове сміття, дослідники виявили, що за останні 20 місяців з моменту старту проєкту жодного такого процесу не було проведено з відходами Дісон.

Фактично, сортувальний завод, який мав впровадити так званий процес "просунутого перероблення", досі не відкрився, ба більше, вважається, що він не відкриється до середини наступного року.

Розслідування показало, що відходи з трекером опинилися в Wright Waste Management, віддаленому підприємстві за 32 кілометри від Г'юстона. Дослідникам не вдалося зазирнути всередину, але кадри з безпілотника показують, що на території заводу знаходиться величезна купа пластикового сміття просто неба.

Дослідники також зазначають, що попри те, що відкриття сортувального пункту було відкладено, компанія з перероблення пластикових відходів все ж розширила кількість пунктів приймання сміття з 1 до 8. Це, на думку дослідників, призвело до накопичення пластикового сміття.

Водночас дослідники вважають, що зберігання величезної кількості пластикового сміття насправді може бути потенційно небезпечним. Перевірки пожежної охорони в період з липня 2023 по квітень 2024 року виявили, що на заводі відсутні дозволи, пов'язані зі зберіганням небезпечних і горючих матеріалів.

За словами самої Дісон, яка обмежує своє використання пластику, щоб зменшити тиск на екологію планети, було вельми гнітюче дізнатися, що всі її старання, спрямовані на перероблення пластику, по суті, не увінчалися успіхом.

Зазначимо, що в останні десятиліття вчені в усьому світі зосереджені на пошуку хімікатів, які дали б змогу очистити планету від крихітних частинок пластику, що проникли буквально скрізь. Крім того, вчені працюють над створенням пластику нового покоління, який міг би самознищитися, не завдаючи шкоди планеті.

Раніше Фокус писав про те, що створено новий "живий" пластик, що розкладається за 55 днів.