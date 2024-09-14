Новий виток пластикової кризи: у 2024 році люди створять 650 "хмарочосів" із відходів

Згідно з новим звітом дослідників, цього року людство йде на рекорд — очікується утворення приголомшливих 220 мільйонів тонн пластикових відходів.

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Майже 170 років тому людство вперше створило пластик, і відтоді він став справжньою катастрофою для планети. Крихітні частинки пластику вчені виявили буквально в усіх куточках планети, зокрема в повітрі, ґрунті, воді та навіть органах людей і тварин. Водночас вплив мікропластику на здоров'я людей і тварин все ще погано вивчений, але деякі результати пов'язують його з підвищеним ризиком розвитку раку, пише Daily Mail.

Попри все це, людство продовжує виготовляти й використовувати неймовірну кількість пластику, більша частина з якого опиняється на звалищах, а на його розкладання знадобляться сотні років. Тепер новий звіт учених вказує на те, що пластикова криза на Землі досягла приголомшливих масштабів.

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Згідно з новим звітом організації Earth Action, присвяченим до всесвітнього Дня пластикових відходів, у 2024 році людство створить неймовірні 220 мільйонів тонн пластикових відходів. Для наочності, це еквівалентно 650 будівлям Емпайр-стейт-білдінг. Передбачається, що майже 70 мільйонів тонн із них опиняться через дисбаланс між обсягами споживаного пластику та можливостями його переробки наприкінці його життєвого циклу.

Дослідники підрахували, що кожна людина на планеті в середньому вироблятиме 28 кг пластикових відходів. Ба більше, дані вказують на те, що з 2021 року у світі спостерігається стійке зростання загального обсягу пластикових відходів на 7%.

Згідно зі звітом, дві третини населення світу, близько 66% людей, сьогодні живуть у районах, де пластикові відходи вже перевищують можливості з їхньої переробки. Водночас основну відповідальність за виробництво 60% від загальної кількості пластикових відходів несуть 12 країн, до першої п'ятірки входять:

Китай; Росія; Індія; Бразилія; Мексика.

Зазначимо, що звіт дослідників опублікували перед фінальним раундом переговорів ООН щодо розроблення міжнародного юридичного договору про забруднення пластиком. Очікується, що цей договір стане першим в історії всеосяжним загальним зусиллям з регулювання пластику. Він торкнеться його виробництва, переробки та заборони на використання певних хімікатів.

У результаті вчені закликають скоротити довільне виготовлення пластику, а також зосередитися на пошуках його переробки та видалення з ґрунту і води. Крім того, необхідно більше досліджень, які зосередяться на з'ясуванні того, як мікропластик впливає на організми людей і всього живого на планеті.

Вчені вважають, що сьогодні необхідно вийти за "рамки тимчасових рішень" і почати інвестувати в інноваційні рішення, які не забруднюють навколишнє середовище. Передбачається, що в майбутньому саме ці кроки зможуть захистити людство від катастрофи, що насувається.

Раніше Фокус писав про те, що на гігантському звалищі в Тихому океані з'явилося те, що пожирає пластик.