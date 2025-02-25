В Великих озерах обнаружили крохотные опасные частицы: ученые призывают принять меры

Крошечные частицы, обнаруженные в озерах, не считаются полезными для людей, животных и в целом жизни на планете.

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Около 170 лет назад люди впервые разработали пластик и с тех пор он уже стал настоящей проблемой для планеты: крохотные частицы микропластика уже были обнаружены в воде, почве, воздухе и даже дыхании дельфинов, его также обнаружили в наших собственных телах и телах большинства живых организмов на планете, обитающих как в воде, так и на суше, пишет IFLScience.

Теперь ученые обнаружили крохотные частицы микропластика в еще одном тревожном месте — Великих озерах Северной Америки. Эксперты опасаются, что содержание этих крохотных частиц в воде может оказать влияние на рыбу и других диких животных, считающих это место своим домом.

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Не секрет, что микропластик уже проник во все сферы нашей планеты — от глубоководных существ и антарктического льда до человеческих органов и арктического снега. Поэтому неудивительно, что эти частицы также широко распространены в Великих озерах Северной Америки — 5 огромных пресноводных озер, расположенных на границе США и Канады. В то же время ученые обеспокоены тем, что сегодня эта проблема все еще недостаточно мониторят.

В новом отчете Научно-консультативного совета по Великим озерам ученые призвали к программе трансграничного мониторинга для отслеживания масштабов и воздействия микропластика на Великие озера и их биоразнообразие.

Основная рекомендация экспертов заключается в том, что микропластик, вероятно, стоит добавить в качестве ключевого показателя здоровья экосистемы. Ученые призывают обозначить крохотные частицы как "химическое вещество, вызывающее взаимную озабоченность". Предполагается, что такие шаги позволят снизить риск дальнейшего экологического ущерба.

По словам соавтора отчета Ребекки Руни, пластик является важной частью современной жизни и широко распространен во всей экосистеме Великих озер. Ученые предлагают использовать микропластик в качестве показателя экологического здоровья, что позволит улучшить наше понимание распространенности этих частиц и их воздействия на окружающую среду.

Отметим, что определения разнятся, однако микропластиком, как правило, считаются пластиковые частицы размером менее 5 миллиметров. Пластиковые частицы размером менее 5 миллиметров — примерно размером с ластик на кончике карандаша. Хотя массовое производство пластика началось только в 20 веке, эта форма синтетического загрязнения быстро распространилась по всему миру в последние десятилетия.

Все больше исследований показывают, что микропластик может оказывать вредное воздействие на водную флору и фауну, включая виды в Великих озерах. Фактически, новый отчет показал, что у рыб в Великих озерах один из самых высоких уровней микропластика, зарегистрированных в мире.

Высокие уровни микропластика также были обнаружены в питьевой воде из Великих озер, что напрямую связывает людей с этой проблемой. Впрочем, ученые признают, что науке до сих пор точно неизвестно, какое влияние микропластик оказывает на организм человека — некоторые убедительные исследования предполагают, что частицы микропластика способны увеличить риск развития рака.

Ранее Фокус писал о том, что в Японии ученые создали пластик, который полностью разлагается в морской воде.