У Великих озерах виявили крихітні небезпечні частинки: вчені закликають вжити заходів

Крихітні частинки, виявлені в озерах, не вважаються корисними для людей, тварин і загалом життя на планеті.

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Близько 170 років тому люди вперше розробили пластик, і відтоді він уже став справжньою проблемою для планети: крихітні частинки мікропластику вже було виявлено у воді, ґрунті, повітрі та навіть у диханні дельфінів, його також виявили в наших власних тілах і тілах більшості живих організмів на планеті, які мешкають як у воді, так і на суші, пише IFLScience.

Тепер учені виявили крихітні частинки мікропластику в ще одному тривожному місці — Великих озерах Північної Америки. Експерти побоюються, що вміст цих крихітних частинок у воді може вплинути на рибу та інших диких тварин, які вважають це місце своїм домом.

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Не секрет, що мікропластик уже проник у всі сфери нашої планети — від глибоководних істот і антарктичного льоду до людських органів і арктичного снігу. Тож не дивно, що ці частинки також широко розповсюджені у Великих озерах Північної Америки — 5 величезних прісноводних озер, розташованих на кордоні США та Канади. Водночас науковці занепокоєні тим, що сьогодні цю проблему все ще недостатньо моніторять.

У новому звіті Науково-консультативної ради з Великих озер науковці закликали до програми транскордонного моніторингу для відстеження масштабів і впливу мікропластику на Великі озера та їхнє біорізноманіття.

Основна рекомендація експертів полягає в тому, що мікропластик, ймовірно, варто додати як ключовий показник здоров'я екосистеми. Вчені закликають позначити крихітні частинки як "хімічну речовину, що викликає взаємну заклопотаність". Передбачається, що такі кроки дадуть змогу знизити ризик подальшого екологічного збитку.

За словами співавторки звіту Ребеки Руні, пластик є важливою частиною сучасного життя і широко поширений у всій екосистемі Великих озер. Вчені пропонують використовувати мікропластик як показник екологічного здоров'я, що дасть змогу поліпшити наше розуміння поширеності цих частинок і їхнього впливу на навколишнє середовище.

Зазначимо, що визначення різняться, проте мікропластиком, як правило, вважаються пластикові частинки розміром менше ніж 5 міліметрів. Пластикові частинки розміром менше ніж 5 міліметрів — приблизно розміром із ластик на кінчику олівця. Хоча масове виробництво пластику почалося тільки у 20 столітті, ця форма синтетичного забруднення швидко поширилася по всьому світу в останні десятиліття.

Дедалі більше досліджень показують, що мікропластик може чинити шкідливий вплив на водну флору і фауну, включно з видами у Великих озерах. Фактично, новий звіт показав, що у риб у Великих озерах один із найвищих рівнів мікропластику, зареєстрованих у світі.

Високі рівні мікропластику також було виявлено в питній воді з Великих озер, що безпосередньо пов'язує людей з цією проблемою. Утім, учені визнають, що науці досі достеменно невідомо, який вплив мікропластик чинить на організм людини — деякі переконливі дослідження припускають, що частинки мікропластику здатні збільшити ризик розвитку раку.

Раніше Фокус писав про те, що в Японії вчені створили пластик, який повністю розкладається в морській воді.