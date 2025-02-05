Єгипет уперше купив вкрадену в Україні пшеницю: РФ доставила зерна на $7 млн, — розслідування

Російське судно "Михаил Ненашев" доставило понад 20 тисяч тонн української пшениці, яку купило пов'язане з армією Єгипту агентство. Частину вантажу вкрали під час стоянки корабля в Сирії, з'ясувало росЗМІ.

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Російське судно "Михайло Ненашев" перевезло до Єгипту понад 20 тисяч тонн пшениці з окупованих регіонів України. Про це йдеться в розслідуванні медіа "Важливі історії".

Судно 30 грудня минулого року пришвартувалося в єгипетській Александрії. Россільгоспнагляд видав санітарний сертифікат на понад 27 тисяч тонн пшениці, яка спочатку призначалася для Сирії.

Ситуація змінилася після втечі сирійського диктатора Башара Асада до РФ. "Михайло Ненашев" простояв біля Кіпру майже три тижні і попрямував до берегів Єгипту.

Пізніше єгипетське Агентство морського транспорту і логістики відзвітувало, що вага вантажу зменшилася приблизно на 3 тисячі тонни. Куди поділася частина вантажу, не уточнюють. Вартість вантажу в документах не відобразили, але якщо взяти середню світову ціну пшениці в грудні, він міг би коштувати близько 6,7 млн доларів.

Покупцем виступило єгипетське агентство Mostakbal Misr for Sustainable Development, що належить до галузі розвитку армії Єгипту. Нещодавно агентство стало головним у країні імпортером пшениці та інших товарів, раніше цю функцію виконувало держагентство із закупівель продовольства.

Експортером вказана російська компанія "Паллада", яка за два місяці до відправки вантажу отримувала невеликі партії пшениці з окупованих районів Запорізької області. Також компанія експортувала зерно з Криму і отримувала дозвіл на експорт ячменю з окупованої частини Херсонської області в Іран.

Нагадаємо, газета The Wall Street Journal писала про вивезення з України близько 4 млн тонн зерна та іншої сільгосппродукції після початку повномасштабної війни з Росією. Іран і Ємен не раз купували крадене зерно.

У липні в Одеській області СБУ затримала іноземне вантажне судно, яке вивозило українське зерно з Криму. Вантаж везли на Близький Схід і збиралися там продати.