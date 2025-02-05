Российское судно "Михаил Ненашев" доставило более 20 тысяч тонн украинской пшеницы, которое купило связанное с армией Египта агентство. Часть груза украли во время стоянки корабля в Сирии, выяснило росСМИ.

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Российское судно "Михаил Ненашев" перевезло в Египет более 20 тысяч тонн пшеницы из оккупированных регионов Украины. Об этом говорится в расследовании медиа "Важные истории".

Судно 30 декабря прошлого года пришвартовалось в египетской Александрии. Россельхознадзором выдал санитарный сертификат на более, чем 27 тысяч тонн пшеницы, которая изначально предназначалась для Сирии.

Ситуация изменилась после бегства сирийского диктатора Башара Асада в РФ. "Михаил Ненашев" простоял около Кипра почти три недели и направился к берегам Египта.

Поздне египетское Агентство морского транспорта и логистики отчиталось, что вес груза уменьшился примерно на 3 тысячи тонны. Куда делась часть груза, не уточняется. Стоимость груза в документах не отразили, но если взять среднюю мировую цену пшеницы в декабре, он мог бы стоить около 6,7 млн долларов.

Покупателем выступило египетское агентство Mostakbal Misr for Sustainable Development, относящееся к отрасли развития армии Египта. Недавно агентство стало главным в стране импортером пшеницы и других товаров, ранее эту функцию выполняло госагентство по закупкам продовольствия.

Экспортером указана российская компания "Паллада", которая два месяца до отправки груза получала небольшие партии пшеницы из оккупированных районов Запорожской области. Также компания экспортировала зерно из Крыма и получала разрешение на экспорт ячменя из оккупированной части Херсонской области в Иран.

Напомним, газета The Wall Street Journal писала о вывозе из Украины около 4 млн тонн зерна и другой сельхозпродукции после начала полномасштабной войны с Россией. Иран и Йемен не раз покупали краденое зерно.

В июле в Одесской области СБУ задержала иностранное грузовое судно, вывозившее украинское зерно из Крыма. Груз везли на Ближний Восток и собирались там продать.