На Волині жартівники висипали два мішки зерна під час щедрування: яка реакція людей (відео)

Мішки з пшеницею, якими надто щедро посівали на Різдво двоє жартівників, викликали обурення у частини українців. Інших же турбувало лише те, хто буде прибирати і скільки часу на це витратить.

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Двоє мешканців Волині привітали знайомих на Різдво, прийшовши посівати з двома мішками зерна. На відео, знятому господарями, показали передпокій, записаний пшеницею ледь не по кісточки. Українці, побачивши запис, реагували по-різному. Були люди, які обурювались та критикували. Інші ж говорили, що це така традиція і люди просто веселяться. Неочікуваний звичай на Різдво, на який гучно відреагували у мережі, показали на відео, опублікованому у TikTok.

Відео з кадрами щедрування на Різдво з'явилось у мережі орієнтовно 3 січня 2025 року. 19-секундний запис опублікував користувач з ніком patibusss. Можна побачити, що події відбуваються у приватному помешканні, як вказано, на Волині. У якусь мить відчиняються двері і з'являється молодий чоловік з мішком на плечах. Потім він різко ним змахує та висипає вміст на підлогу: зерно засипає передпокій під ногами оператора та гостя. Після цього заходить ще один чоловік, який робить це ж саме — розсипає пшеницю. Чути, як люди сміються і вітають з Різдвом та Новим роком.

"Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. Сійся-родися жито-пшениця", — вигукує один з щедрувальників.

Скандал на Різдво — яка реакція українців

Під відео з щедруванням, для якого на підлогу висипали два мішки зерна, протягом трьох днів зібрало майже 2,5 тис. коментарів. Дехто з коментаторів згадував про те, як важко жилось людям під час Голодомору, тому не варто жартувати з такими важливими речами. Також писали, що хліб та пшениця — це не те, з чим можна так без поваги поводитись.

"Як можна насміхатись з зерна! Люди, згадайте про Голодомор! Люди, із зерном так не можна, це хліб", — писали в коментарях.

Інші ж звертали увагу на інше. Дехто цікавився, хто ж буде прибирати зерно, розсипане в передпокої, та радив доручити цю справу жартівникам. Інші запевняли, що нічого страшного у діях чоловіків немає. З одного боку, згадували, що це такий місцевий звичай. З іншого, говорили, що пшениця не пропаде — нею нагодують, наприклад, свійську худобу. Також пояснюють, що зазвичай щедрувальники приходять з меншою кількістю зерна. Хтось розповів, як під час такого обряду з відра випала дохла миша.

"1. Прибрати можна за 10-15 хвилин. 2. Зерно піде худобі, птахам чи навіть на посадку. 3. Яка вам різниця, чому ви такі злі? Господарі задоволені, це головне", — зауважив один з коментаторів.

Скандал на Різдво - реакція українців на розсипане зерно Фото: Скриншот

Зазначимо, перед новорічними святами, у мережі виник ще один скандал на Різдво, пов'язаний зі співачкою Катею Чилі. Співачка написала у Facebook, що не хоче бачити в Україні єврейський символ — Ханукію, яку запалили на центральних площах Києва, Львова, низки інших міст. Українці у мережі відреагували не однозначно: хтось підтримував спікерку і говорив про важливість українських символів, а хтось критикував і наголошував, що євреї — також частина українського народу.

Нагадуємо, у Перу стався інцидент з місцевим мером, який на Різдво перевдягнувся у Санта Клауса і виїхав на центральну площу на санях з оленями..