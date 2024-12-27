Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя Різдво 2024

Ксенофобський скандал: співачка Катя Чилі обурилася встановленням єврейського символу в Києві

Катя Чилі, Katya Chilly, Катя Chilly
Фото: facebook.com/katyachilly | Катя Чилі

Співачка Катя Чилі вважає, що Ханукії не місце в Україні. На її думку, на Майдані має стояти символ Різдва.

Related video

У середу, 25 грудня, єврейська громада встановила в Києві ханукальний світильник. Однак поява на Майдані менори Хануки обурила деяких українців, зокрема фольк-співачку Катерину Боголюбову, більш відому як Катя Чилі, яка на своїй сторінці в соцмережі Facebook засудила встановлення Ханукії, назвавши її "символом інших народів".

Fullscreen

Скандал із Катею Чилі: позиція співачки

"У центрі української держави в столиці України, під час війни за Україну, має бути встановлений символ українського Різдва. Не інші символи. І не символи інших народів. За всієї толерантності, поваги і пошани. Повага насамперед має бути до своєї землі, до свого народу і до своїх традицій, які охороняють цю державу і народ", — написала Катя Чилі.

Співачка розширила свою думку, зазначаючи, що коли колоніальна держава завойовує землю, то насамперед встановлює в центрі свій прапор і символ.

катя чилі, скріншот, ханука Fullscreen
Думки Каті Чилі про те, як держава "мітить" територію, яку вона вважає своєю

Скандал із Ханукією та Катею Чилі: що кажуть підписники?

Менш ніж за добу її допис набрав понад тисячу реакцій і кілька сотень коментарів, у яких розгорілася палка дискусія.

Одні звинувачували Катю Chilly у ксенофобії, інші вважають, що вона має рацію і українці повинні об'єднуватися під своїми символами.

Ростилав Домішевський, ксенофобія, Катя Чилі, скріншот Fullscreen
Український музикант Ростислав Домішевський поцікавився у Каті Чилі причинами ксенофобії
Катя Чилі, Ольга Навроцька, скріншот, ксенофобія Fullscreen
Частина діалогу Каті Чилі та дизайнерки Ольги Навроцької
Ольга Смаль-Глущенко, скріншот, Катя Чилі Fullscreen
Думка підприємниці Ольги Смаль-Глущенко
Косметолог, Костянтин Гребенчук, Катя Чилі, скріншот, Fullscreen
Косметолог Костянтин Гребенчук вважає, що Катя Чилі має рацію

Нагадаємо, 2023 року житель Київської області демонстративно "справив нужду" на Ханукію, встановлену на Майдані. Порушника знайшли і затримали.

Пізніше слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає штраф до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років, або ув'язнення на строк до трьох років.