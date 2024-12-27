Ксенофобський скандал: співачка Катя Чилі обурилася встановленням єврейського символу в Києві

Співачка Катя Чилі вважає, що Ханукії не місце в Україні. На її думку, на Майдані має стояти символ Різдва.

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У середу, 25 грудня, єврейська громада встановила в Києві ханукальний світильник. Однак поява на Майдані менори Хануки обурила деяких українців, зокрема фольк-співачку Катерину Боголюбову, більш відому як Катя Чилі, яка на своїй сторінці в соцмережі Facebook засудила встановлення Ханукії, назвавши її "символом інших народів".

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"У центрі української держави в столиці України, під час війни за Україну, має бути встановлений символ українського Різдва. Не інші символи. І не символи інших народів. За всієї толерантності, поваги і пошани. Повага насамперед має бути до своєї землі, до свого народу і до своїх традицій, які охороняють цю державу і народ", — написала Катя Чилі.

Співачка розширила свою думку, зазначаючи, що коли колоніальна держава завойовує землю, то насамперед встановлює в центрі свій прапор і символ.

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Менш ніж за добу її допис набрав понад тисячу реакцій і кілька сотень коментарів, у яких розгорілася палка дискусія.

Одні звинувачували Катю Chilly у ксенофобії, інші вважають, що вона має рацію і українці повинні об'єднуватися під своїми символами.

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Нагадаємо, 2023 року житель Київської області демонстративно "справив нужду" на Ханукію, встановлену на Майдані. Порушника знайшли і затримали.

Пізніше слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає штраф до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років, або ув'язнення на строк до трьох років.