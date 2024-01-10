Чоловіку, який у центрі Києва осквернив на камеру ханукію, повідомили про підозру (відео)

За інформацією правоохоронців, фігуранту може загрожувати штраф, або ж обмеження волі. Його підозрюють у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності та релігійних переконань.

Related video

У грудні на Майдані в Києві чоловік публічно осквернив найбільшу ханукію в Європі. Правоохоронці встановили його особу, затримали та вручили підозру. Про це у середу, 10 січня, повідомили у Головному управлінні Національної поліції столиці.

"Оперативники Шевченківського управління поліції разом із аналітиками кримінального аналізу встановили та затримали зловмисника. Ним виявися 35-річний житель Київщини", — йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України — "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

Як зазначають правоохоронці, санкція відповідної статті передбачає штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років, чи увʼязнення на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У Києві чоловік осквернив найбільшу ханукію в Європі: деталі

Нагадаємо, про інцидент 19 грудня повідомили представники Об'єднаної єврейської громади України в офіційному Telegram-каналі. На опублікованому організацією відео чоловік розповідав, що українську землю не повинні заселяти євреї та обурювався, що на головній площі держави встановили символ чужого свята.

"Наші хлопці за що гинуть? За те, щоб нашу землю заселяли євреї?" — заявляв він на відео.

Згодом він підійшов до паркану та осквернив монумент.

Що таке Ханука

Ханука — це юдейське восьмиденне зимове свято. Подію святкують євреї з різних країн світу. Головним символом свята є світильник — ханукія чи ханукальна менора. Свято символізує перемогу добра над злом.

У 2023 році Хануку святкували з вечора 7 грудня до вечора 15 грудня. В столиці України ханукальну менору за традицією встановлюють на Майдані Незалежності. Монумент вважається найбільшим в Європі.

Нагадаємо, у 2021 році в Ужгороді вандали скинули у річку 8-метрову менору. Раніше порушники пошкодили святкові світильники у Києві, Дніпрі, Миколаєві та Рівному, встановлені до свята Ханука.