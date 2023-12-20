"Справив потребу": у Києві затримали чоловіка, який спаплюжив ханукію на Майдані (відео)

Затриманий напередодні обурювався тим, что на Майдані Незалежності встановили символ "чужого свята". Чоловік на камеру вирішив "справити потребу".

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Поліція розшукала чоловіка, який публічно спаплюжив ханукію на Майдані в Києві. У Facebook поліцейські повідомили подробиці.

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Правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж виявили відео, де чоловік на площі Майдан Незалежності спаплюжив монумент. Символ відзначення юдейського свята Ханука встановили тимчасово.

Слідчі за вказаним фактом розпочали кримінальне провадження. Порушника згодом знайшли та затримали. Ним виявився мешканець Київщини, 1988 року народження.

Ханукія на Майдані та обурення чоловіка

Днем раніше у Telegram громадська організація Об'єднана єврейська громада України опублікувала відео інциденту. Чоловік розповідав, що українську землю не повинні заселяти євреї. Він обурився, що на головній площі держави встановили символ чужого свята.

"Наші хлопці за що гинуть? За те, щоб нашу землю заселяли євреї?" — заявляв він на відео.

Згодом він підійшов до паркану та осквернив монумент.

Що таке Ханука

Ханука — це юдейське восьмиденне зимове свято. Подію відзначають євреї з різних країн світу. Головним символом свята є світильник — ханукія чи ханукальна менора. Свято символізує перемогу добра над злом.

У 2023 році Хануку відзначали з вечора 7 грудня до вечора 15 грудня. В столиці України ханукальну менору за традицією встановлюють на Майдані Незалежності. Монумент вважається найбільшим в Європі.

Нагадаємо, у 2021 році в Ужгороді вандали скинули у річку 8-метрову менору. Раніше порушники пошкодили святкові світильники у Києві, Дніпрі, Миколаєві та Рівному, встановлені до свята Ханука.