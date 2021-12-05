В Ужгороді вандали скинули у річку 8-метрову менору. Це шостий подібний випадок

Поліція шукає винного. Раніше зловмисники пошкодили святкові світильники у Києві, Дніпрі, Миколаєві та Рівному, встановлені до свята Ханука.

У неділю, 5 грудня, в Ужгороді Закарпатської області вандали скинули в річку Уж 8-метрову менору, встановлену біля синагоги. Про це повідомила Єврейська об'єднана громада України (ОЄГУ) у своєму телеграм-каналі.

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"Акт антисемітського вандалізму виявлено сьогодні, 5 грудня. Представники єврейської громади викликали поліцію", — йдеться у повідомленні.

Журналістам "Суспільного" спікер Нацполіції Закарпаття Ганна Дан повідомила, що правоохоронці переглядають записи з камер спостереження та опитують свідків події, щоб встановити злочинців.

[ + – ] В Ужгороді менору скинули у річку

У свою чергу, помічник головного рабина регіону Вінгельма Менделя Дмитро розповів, що після інциденту скинута в річку менора була пошкоджена, її замінили на тимчасову Ханукію для запалення останньої свічки (Ханука цього року святкується до 6 грудня — ред.).

[ + – ] Ханукія в Ужгороді

В ОЄГУ додали, що це вже шостий подібний випадок за поточний святковий період.

Так, 28 листопада чоловік пошкодив святковий світильник, який було встановлено на вулиці Хрещатик у Києві. Вандала зупинила "Муніципальна варта".

Рано вранці 29 листопада п'ятеро підлітків повалили Ханукію в Дніпрі.

30 листопада подібний акт вандалізму знову стався у Києві, цього разу у районі Троєщина.

[ + – ] Повалена Ханукія у Києві

Того ж дня ОЄГУ повідомила, що вандалізму зазнала головна Ханукія в Миколаєві — злочинці перерізали світлодіодні гірлянди на світильнику.

[ + – ] Пошкоджена Ханукія у Миколаєві

А в суботу, 4 грудня, в громаді повідомили про пошкоджену Ханукію у Рівному — було зруйновано частину світильників та розподільний щит. Очевидці інциденту повідомили, що на світильнику було залишено записку з текстом: "Юдеї зловживають нашою толерантністю".

[ + – ] Пошкоджена Ханукія у Рівному

Минулого року Фокус розповідав про те, як киянин Андрій Рачок повалив на землю Ханукію, встановлену на Контрактовій площі в Києві, заявивши: "Українці – сила, ж*дам – могила".

На початку року Об'єднана єврейська громада України опублікувала звіт, згідно з яким у країні у 2020 році було зафіксовано 49 випадків антисемітизму.