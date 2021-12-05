В Ужгороде вандалы сбросили в реку 8-метровую менору. Это шестой подобный случай

Полиция ищет виновного. Ранее злоумышленники повредили праздничные светильники в Киеве, Днепре, Николаеве и Ровно, установленные к празднику Ханука.

В воскресенье, 5 декабря, в Ужгороде Закарпатской области вандалы сбросили в реку Уж 8-метровую менору, установленную возле синагоги. Об этом в сообщила Еврейская объединенная община Украины (ОЕОУ) в своем телеграм-канале.

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"Акт антисемитского вандализма обнаружен сегодня, 5 декабря. Представители еврейской общины вызвали полицию", — говорится в сообщении.

Журналистам "Суспільного" спикер Нацполиции Закарпатья Анна Дан сообщила, что правоохранители просматривают записи с камер наблюдения и опрашивают свидетелей произошедшего, чтобы установить преступников.

[ + – ] В Ужгороде менору сбросили в реку

В свою очередь помощник главного раввина региона Вингельма Менделя Дмитрий рассказал, что после инцидента сброшенная в реку менора была повреждена, ее заменили на временную Ханукию для зажигания последней свечи (Ханука празднуется в этом году до 6 декабря — ред.).

[ + – ] Ханукия в Ужгороде

В ОЕОУ добавили, что это уже шестой подобный случай нападения на Ханукии в за текущий праздничный период.

Так, 28 ноября мужчина повредил праздничный светильник, который был установлен на улице Крещатик в Киеве. Вандала остановила "Муниципальная варта".

Ранним утром 29 ноября пятеро подростков повалили Ханукию в Днепре.

30 ноября подобный акт вандализма снова произошел в Киеве, на этот раз в районе Троещина.

[ + – ] Поваленная Ханукия в Киеве

В тот же день ОЕОУ сообщила, что вандализму подверглась главная Ханукия в Николаеве — преступники перерезали светодиодные гирлянды на светильнике.

[ + – ] Поврежденная Ханукия в Николаеве

А в субботу, 4 декабря, в общине сообщили о поврежденной Ханукии в Ровно — была разрушена часть светильников и распределительный щит. Очевидцы инцидента сообщили, что на светильнике была оставлена записка с текстом: "Иудеи злоупотребляют нашей толерантностью".

[ + – ] Поврежденная Ханукия в Ровно

В прошлом году Фокус рассказывал о том, как киевлянин Андрей Рачок повалил на землю Ханукию, установленную на Контрактовой площади в Киеве, заявив: "Украинцы — сила, ж*дам — могила".

В начале года Объединенная еврейская община Украины опубликовала отчет, согласно которому в стране в 2020 году было зафиксировано 49 случаев антисемитизма.