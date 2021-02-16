"Есть положительные тенденции": появился отчет об антисемитизме в Украине

Уровень антисемитизма в Украине остался без изменений

Объединенная еврейская община Украины опубликовала отчет "Антисемитизм в Украине – 2020", в котором описаны 49 случаев антисемитизма в Украине за прошлый год.

Согласно документу, уровень антисемитизма в Украине остался без изменений. Так, доля бытовых случаев антисемитизма не выросла даже с учетом общей напряженности в мире в связи с пандемией COVID-19.

Отмечено, что не повлияло на уровень антисемитизма в Украине и социальное напряжение вокруг паломничества брацлавских хасидов, "созданное экс-мэром Умани по политическим мотивам".

Вместе с тем, продолжили в Объединенной еврейской общине Украины, увеличилось число проявлений антисемитизма в соцсетях. Также произошло пять случаев физического насилия: в Виннице, Мариуполе, два в Умани и один под Бердянском.

"Есть положительные тенденции в отсутствии заказных инцидентов, связанных с политическими вопросами, но есть и негативная тенденция, согласно которой на синагоги в Виннице и Мариуполе совершены нападения, а также осуществлена ​​попытка поджога синагоги в Херсоне. Подобные случаи отсутствовали в 2019 году", – говорится в отчете.

В организации сообщили о получении писем в поддержку принятия определения антисемитизма на государственном уровне от 118 еврейских общин Украины.

"Готовы передать их в Верховную Раду Украины с началом законотворческого процесса", – подытожили в Объединенной еврейской общине.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Восточной Европе.

Также мы писали, что у здания Офиса президента Украины неизвестные развернули баннер с надписью, содержащей признаки антисемитизма.

А в ноябре прошлого года Комиссия по журналистской этике обвинила радиопрограмму Притулы в антисемитизме.