"Є позитивні тенденції": з'явився звіт про антисемітизм в Україні

Рівень антисемітизму в Україні залишився без змін.

Об'єднана єврейська громада України опублікувала звіт "Антисемітизм в Україні — 2020", в якому описані 49 випадків антисемітизму в Україні за минулий рік.

Згідно з документом, рівень антисемітизму в Україні залишився без змін. Так, частка побутових випадків антисемітизму не виросла навіть з урахуванням загальної напруженості в світі в зв'язку з пандемією COVID-19.

Зазначено, що не вплинуло на рівень антисемітизму в Україні та соціальну напругу навколо паломництва брацлавських хасидів, "створене екс-мером Умані за політичними мотивами".

Разом із тим, продовжили в Об'єднаній єврейській громаді України, збільшилася кількість проявів антисемітизму в соцмережах. Також відбулося п'ять випадків фізичного насильства: у Вінниці, Маріуполі, два в Умані й один під Бердянськом.

"Є позитивні тенденції у відсутності замовних інцидентів, пов'язаних із політичними питаннями, але є і негативна тенденція, згідно з якою на синагоги у Вінниці та Маріуполі скоєно напади, а також здійснена спроба підпалу синагоги в Херсоні. Подібні випадки відбувалися в 2019 році", — йдеться в звіті.

В організації повідомили про отримання листів на підтримку прийняття ухвали антисемітизму на державному рівні від 118 єврейських громад України.

"Готові передати їх до Верховної Ради України з початком законотворчого процесу", — підсумували в Об'єднаній єврейській громаді.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні найнижчий рівень антисемітизму в Східній Європі.

Також ми писали, що в будівлі Офісу президента України невідомі розгорнули банер із написом, що містить ознаки антисемітизму.

А в листопаді минулого року Комісія з журналістської етики звинуватила радіопрограму Притули в антисемітизмі.