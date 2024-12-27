Ксенофобский скандал: певица Катя Чили возмутилась установкой еврейского символа в Киеве

Певица Катя Чили считает, что Ханукии не место в Украине. По ее мнению, на Майдане должен стоять символ Рождества.

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В среду, 25 декабря, еврейская община установила в Киеве ханукальный светильник. Однако появление на Майдане меноры Хануки возмутило некоторых украинцев, в частности фольк-певицу Катерину Боголюбову, более известную как Катя Чили, которая на своей странице в соцсети Facebook осудила установку Ханукии, назвав ее "символом других народов".

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"В центре украинского государства в столице Украины, во время войны за Украину, должен быть установлен символ украинского Рождества. Не другие символы. И не символы других народов. При всей толерантности, уважении и почете. Уважение в первую очередь должно быть своей земле, своему народу и своим традициям, которые охраняют это государство и народ", — написала Катя Чили.

Певица расширила свою мысль, отмечая, что когда колониальное государство завоевывает землю, то в первую очередь устанавливает в центре свой флаг и символ.

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Менее чем за сутки ее сообщение набрало более тысячи реакций и несколько сотен комментариев, в которых разгорелась жаркая дискуссия.

Одни обвиняли Катю Chilly в ксенофобии, другие считают что она права и украинцы должны объединяться под своими символами.

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Напомним, в 2023 году житель Киевской области демонстративно "справил нужду" на Ханукию, установленную на Майдане. Нарушителя нашли и задержали.

Позже следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает штраф до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет, или заключение на срок до трех лет.