Ханукия, застолье, запрет работать и латкесы: как иудеи празднуют Хануку

В этот период не принято оплакивать умерших и грустить, наоборот — стоит чаще собираться за праздничным столом. Фокус рассказывает об основных традициях Хануки

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В среду, 25 декабря, президент Украины Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину с началом Хануки. Также он с раввинами отпраздновал его, зажигая ханукальные свечи. Фокус рассказывает об истории праздника и его символах.

Ханука: история возникновения праздника

Во II веке до нашей эры иудеи могли свободно исповедовать религию после одержания победы над греческо-сирийскими войсками и восстановления Второго храма в Иерусалиме. Однако за 175 лет до нашей эры к власти пришел Антиох Эпифиан. Он запретил религию, а иудейский народ начал борьбу, которая длилась три года.

Когда повстанцы поднялись в оскверненный Иерусалимский храм, они обнаружили в помещении только один кувшин с ритуальным маслом для лампад. Жидкости хватило бы только на сутки, однако огонь горел в течение восьми дней. За это время иудеи смогли приготовить масло для лампад и очистить храм с помощью свечей. В честь этого ежегодно отмечают Хануку — это слово на иврите похоже на слово "очищение".

Ханука в Библии

Единственное упоминание о празднике Хануки в Библии находится в Евангелии от Иоанна 10:22. Там говорится о том, что Иисус ходил по территории Храма во время так называемого праздника обновления.

Когда празднуется Ханука 2025

Хануку отмечают в течение восьми дней. Это символизирует чудо праздника — несмотря на то, что оливкового масла в лампаде было мало, она горела в течение восьми дней.

Дата празднования Хануки начинается 25 числа месяца Кислева, связанного с лунным календарем. В 2024 году Хануку начинают праздновать в среду, 25 декабря, и заканчивают в вечер четверга 2 января.

Почему Ханука считается праздником свечей

Главный обряд праздника — это зажигание ханукии. Он символизирует духовную стойкость и победу святости над нечистотой, света над тьмой окружающего. В восемь ее светильников когда-то заливали масло. Сейчас, как правило, туда вставляют свечи. Это символизирует чудо, которое произошло во время восстания.

Почему в ханукии 9 свечей? Восемь из них символизируют количество дней, в течение которых горела зажженная менора в храме, а девятая свеча, шамаш — это вспомогательная свеча, от нее зажигают остальные. Кстати, свет от ханукии нельзя использовать для чтения, работы или других бытовых целей — это считается неуважением к празднику.

Ханука: символы праздника и его традиции

На первый день Хануки ханукии зажигают первую свечу, на восьмой день — горят все. Ставят ее на подоконник.

В течение всего периода евреи часто собираются за праздничным столом, ходят в гости и готовят вкусные блюда. "Вкусными" символами Хануки являются:

латкесы — это обычные оладьи из творога или картофеля (драники).

бурмиелос — нечто среднее между оладьями и пирожками, однако тесто на это блюдо замешивают на соде без дрожжей;

суфганиет — это разнообразные жареные пончики. Они могут быть с сахарной пудрой, с шоколадом, с вареньем, с глазурью;

фалафель — шарики из нута.

Также во время Хануки в течение восьми дней читают молитву в благодарность и поют песни. Детям в этот период принято дарить мелкие деньги (ханука гельт), игрушки и угощать их сладостями. Часто играют в ханукальный волчок (дредль) — надпись на котором напоминает о чуде праздника.

В течение всего периода женщинам запрещено работать. Это считается символом благодарности за чудеса Хануки, ведь во времена греческого господства женщины подверглись издевательствам.

Также во время празднования Хануки не следует оплакивать умерших. Этот период посвящен семье, живым родственникам и друзьям.

Евреи приветствуют друг друга "Хаг Ханука Самеах!". В переводе ун означает "С веселым праздником Хануки".

Ханука в Украине

В 2020 году Владимир Зеленский дал поручение Кабинету Министров Украины проработать вопрос предоставления государственного статуса празднику Ханука. Сейчас украинцы активно присоединяются к празднованию Хануки.

В частности, в среду, 25 декабря мэр Киева Виталий Кличко принял участие в публичной церемонии зажжения свечей на Ханукии на Майдане Независимости. Эта ханукия является крупнейшей в Европе.

"Поздравляю иудейскую общину с праздником Хануки! Это праздник, символизирующий победу света над тьмой, чистоты и духовности — над материализмом", — поздравил Владимир Кличко с праздником всех причастных.

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