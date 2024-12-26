Ханукія, застілля, заборона працювати та латкеси: як юдеї святкують Хануку

В цей період не прийнято оплакувати померлих та сумувати, навпаки — варто частіше збиратися за святковим столом. Фокус розповідає про основні традиції Хануки.

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В середу, 25 грудня, президент України Володимир Зеленський привітав єврейську громаду з початком Хануки. Також він із рабинами відсвяткував його, запаливши ханукальні свічки. Фокус розповідає про історію свята та його символи.

Ханука: історія виникнення свята

У II столітті до нашої ери юдеї могли вільно сповідувати релігію після здобуття перемоги над грецько-сирійськими військами та відновлення Другого храму в Єрусалимі. Проте за 175 років до нашої ери до влади прийшов Антіох Епіфіан. Він заборонив релігію, а іудейський народ почав боротьбу, яка тривала три роки.

Коли повстанці піднялися в осквернений Єрусалимський храм, вони виявили у приміщенні лише один глечик із ритуальною олією для лампад. Рідини вистачило б лише на добу, проте вогонь горів упродовж восьми днів. За цей час юдеї змогли приготувати олію для лампад та очистити храм за допомогою свічок. На честь цього щороку відзначають Хануку — це слово на івриті схоже на слово "очищення".

Ханука у Біблії

Єдина згадка про свято Хануки в Біблії міститься в Євангелії від Івана 10:22. Там ідеться про те, що Ісус ходив територією Храму під час так званого свята оновлення.

Коли святкується Ханука 2025

Хануку відзначають протягом восьми днів. Це символізує диво свята — попри те, що оливковий олії в лампаді було замало, вона горіла впродовж восьми днів.

Дата святкування Хануки починається 25 числа місяця Кислева, пов'язаного з місячним календарем. У 2024 році Хануку починають святкувати в середу, 25 грудня, та закінчують у вечір четверга 2 січня.

Чому Ханука вважається святом свічок

Головний обряд свята — це запалювання ханукії. Він символізує духовну стійкість і перемогу святості над нечистотою, світла над темрявою. У вісім її світильників колись заливали олію. Зараз, як правило, туди вставляють свічки. Це символізує диво, яке сталося під час повстання.

Чому у ханукії 9 свічок? Вісім із них символізують кількість днів, протягом яких горіла запалена менора в храмі, а дев'ята свічка, шамаш — це допоміжна свічка, від неї запалюють решту. До речі, світло від ханукії не можна використовувати для читання, роботи чи інших побутових цілей — це вважається неповагою до свята.

Ханука: символи свята та його традиції

На перший день Хануки ханукії запалюють першу свічку, на восьмий день — горять усі. Ставлять її на підвіконня.

Протягом всього періоду євреї часто збираються за святковим столом, ходять в гості та готують смачні страви. "Смачними" символами Хануки є:

латкеси — це звичайні оладки з сиру або картоплі (деруни).

бурмієлос — щось середнє між оладками та пиріжками, однак тісто на цю страву замішують на соді без дріжджів;

суфганієт — це різноманітні смажені пончики. Вони можуть бути із цукровою пудрою, із шоколадом, із варенням, із глазур'ю;

фалафель — кульки з нуту.

Також під час Хануки протягом восьми днів читають молитву на подяку та співають пісні. Дітям в цей період прийнято дарувати дрібні гроші (ханука гельт), іграшки та пригощати їх солодощами. Часто грають у ханукальний дзига (дредль) — напис на якому нагадує про диво свята.

Протягом всього періоду жінкам заборонено працювати. Це вважається символом подяки за чудеса Хануки, адже за часів грецького панування жінки зазнали знущань.

Також під час святкування Хануки не слід оплакувати померлих. Цей період присвячений сім'ї, живим родичам та друзям.

Євреї вітають друг друга "Хаг Ханука Самеах!". В перекладі це означає "З веселим святом Хануки".

Ханука в Україні

У 2020 році Володимир Зеленський дав доручення Кабінету Міністрів Україні опрацювати питання надання державного статусу святу Ханука. Наразі українці активно долучаються до святкування Хануки.

Зокрема, в середу, 25 грудня мер Києва Віталій Кличко взяв участь у публічній церемонії запалювання свічок на Ханукії на Майдані Незалежності. Ця ханукія є найбільшою в Європі.

"Вітаю іудейську громаду зі святом Хануки! Це свято, що символізує перемогу світла над темрявою, чистоти і духовності — над матеріалізмом", — привітав Володимир Кличко зі святом всіх причетних.

Раніше Фокус писав, коли святкують Різдво 2024 та як правильно підготуватися до Святвечора. В цей період люди відпочивали, ходили до друзів та знайомих, колядували та відвідували церкву.