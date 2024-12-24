Коли святкують Різдво 2024: як правильно підготуватись до Святвечора

Фокус розповідає, якого числа свята вечеря, коли накривають на стіл та коли носять вечерю 2024 року.

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Різдво Христове — одне з найважливіших церковних свят. Це особливий період, який символізує тепло, родинні зв'язки, світлу радість. В Україні воно святкувалось 7 січня, однак тепер дата змінилась. Фокус розповідає, коли Святвечір 2024 року, що готують на 24 грудня та коли носять вечерю 2024 року.

Коли святкують Різдво в Україні 2024 року

Колись Юрій Цезар запровадив календар, практично ідентичний сучасному — юліанський. Він виявився не дуже точним, оскільки Земля робить оберт навколо Сонця на близько 12 хвилин повільніше, ніж думали давні римляни.

Календар почав зміщуватися. Різдво почало помалу наближатися до весни, а Пасха до літа. Загалом за півтори тисячі років юліанський календар відстав аж на цілих 10 днів.

Тому Папа Римський Григорій XIII запровадив реформу юліанського календаря. Він змінив правила обчислення високосних років, частину з них оголосивши звичайними. Це скоротило похибку до 26 секунд на рік. Для усунення накопиченого відставання календаря було вирішено пропустити 10 днів. Так, у 1582 році після 4 жовтня одразу настало 15 жовтня. Таку нову систему назвали григоріанським календарем.

Однак не всі країни перейшли на новий календар. Зокрема, українські землі, які пізніше були в Російській імперії, жили за старим юліанським. Вважалось, що православні мають уникати католицьких впливів. З часом неточність юліанського календаря зросла до 13 днів. Тож, коли на юліанському (церковному) календарі нарешті настає 25 грудня, то на григоріанському, за яким живе більшість світу, вже 7 січня.

Коли Святвечір 2024 та коли сідають за стіл

Вечір напередодні Різдва називається Святвечір, він завжди передує Різдву. У цей день віряни дотримуються останнього дня посту і за традицією, дорослим не можна вечеряти поки на небі не з'явиться перша зірка. "Різдвяною зіркою" 2024 року буде планета Венера, її можна побачити одразу після заходу Сонця. Раніше за інших її побачать жителі Луганської області о 15:31, а пізніше — на Закарпатті о 16:39. У Києві "різдвяна зірка" з'явиться о 15:58, у Харкові — о 15:37, а в Ужгороді — о 16:39.

Коли накривають на стіл 24 грудня

Приготування до Святвечора 2024 року починається з самого ранку 24 грудня. Спочатку готували кутю та узвар, які вважалися Божою їжею, а вже потім – інші страви. Вони мають бути пісними, бо до 25 грудня триває суворий Різдвяний піст.

Що готують на 24 грудня

Цього дня звичною кількістю страв є 12. Це обумовлене кількістю апостолів і місяців в році. Однак іноді українці готували й меншу кількість страв — на столі могло бути 7, 9 чи 12 частувань.

Вечеря перед Різдвом припадає на останній день посту, тому перелік страв на Святвечір досить обмежений. Зокрема, на традиційному пісному столі не повинно бути страв із молочними продуктами, яйцями та м’ясом. А проте українці завжди прагнули заставити стіл якомога більшою кількістю страв, щоб показати всі принади цьогорічного врожаю та не знати скрути в наступному році.

Найголовніша страва на Святвечір 2024 року — кутя. Традиційний рецепт страви — з пшеничної каші, однак можна експериментувати. До неї завжди ставили узвар і книш, також можна поставити й інше — борщ, вареники, голубці, картоплю, квасолю й капусту, грибні страви, пісне печиво чи коржики.

Коли варити кутю за новим календарем

Загалом взимку 2024-2025 українці готуватимуть кутю в такі дні:

"багата кутя" — 24 грудня 2024 року (Святий вечір перед Різдвом). Це найважливіша кутя, яку готують на Святвечір. Однак вона має бути пісною.

"щедра кутя" — 31 грудня 2024 року (переддень свята Василя, або Маланки). Цю кутю готують після закінчення різдвяного посту, тому вона може бути більш ситною.

"голодна кутя" — 5 січня 2025 року (переддень Водохреща). Ця кутя є пісною, оскільки готується перед великим святом Водохреща.

Коли носять вечерю хрещеним 2024 року

Оскільки кутю готують на Святвечір, 24 грудня, то цього ж дня діти несуть її хрещеним та отримують благословіння. Окрім неї, в різдвяному кошику можуть бути духмяні пампухи, мед, фрукти чи горіхи. Усі ці частування ретельно готуються, щоб продемонструвати щедрість і шану до хрещених батьків.

Після приходу до хрещених діти вітають їх словами: "Христос народжується!", на що у відповідь чують "Славимо Його!". Потім дитина передає кошик зі словами: "Мама та тато вечерю надіслали. Доброго вечора". Хрещені батьки у відповідь пригощають похресників солодощами, фруктами чи іншими смаколиками, а іноді дарують подарунки чи гроші.

Коли треба вітати з Різдвом, 24 чи 25 грудня

Різдво починають святкувати вранці 25 грудня. В цей день діє особливе вітання "Христос народився!", на яке відповідають "Славімо його!". На свято заведено ходити до церкви на святкову молитву, а також ходити в гості до родичів. Оскільки піст закінчується, з 25 грудня дозволяється їсти м'ясні та інші ситні страви.

Чи буде на Різдво вихідний

Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України 1 січня та 25 грудня вважаються святковими днями й до введення воєнного стану робота в ці дні заборонялась. Однак з початком повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року запроваджений воєнний стан. Тому Різдво 25 грудня, що у 2024 році припадає на середу, буде робочим днем.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про традиції на Святвечір. Цього дня деякі речі не можна було робити.

Зазначимо, що у різдвяну ніч та протягом святкових днів діти та дорослі ходять колядувати, виконуючи пісні, які прославляють народження Ісуса Христа. Фокус також зазначав. що у деяких регіонах виконують театралізовані дійства з вертепом — невеликими виставами про події Різдва.

Також Фокус розповідав, як приготувати класичну страву на Різдво. Цей рецепт куті приготувати нескладно.