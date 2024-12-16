Вихідні чи робочі дні: як будуть святкувати Різдво та Новий рік в цьому році

Чинним законодавством передбачене особливе регулювання святкових днів під час дії воєнного стану в Україні.

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Незабаром Різдво та Новий рік, до запровадження воєнного стану в Україні ці дні вважались вихідними. Фокус вирішив дослідити це питання і дізнавався, чи вважаються ці дні святковими та чи будуть українці відпочивати 25 грудня, 31 грудня та 1 січня.

Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України 1 січня та 25 грудня вважаються святковими днями. Загалом робота до введення воєнного стану робота у святкові дні заборонялась. Тим часом статтею 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" у період дії воєнного стану не застосовуються норми зокрема статті 73 КЗпП.

В Україні з початком повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року запроваджений воєнний стан. З 10 листопада 2024 року в Україні він продовжений до 7 лютого 2025 року. Отже, Різдво 25 грудня, що у 2024 році припадає на середу, буде робочим днем. Також робочим днем під час воєнного стану буде і 31 грудня (вівторок), і 1 січня (середа). Також не діятиме практика переносу святкових днів, оскільки всі свята припадають на робочі дні.

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