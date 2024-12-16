Выходные или рабочие дни: как будут праздновать Рождество и Новый год в этом году

Действующим законодательством предусмотрено особое регулирование праздничных дней во время действия военного положения в Украине.

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Скоро Рождество и Новый год, до введения военного положения в Украине эти дни считались выходными. Фокус решил исследовать этот вопрос и узнавал, считаются ли эти дни праздничными и будут ли украинцы отдыхать 25 декабря, 31 декабря и 1 января.

В соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде Украины 1 января и 25 декабря считаются праздничными днями. В общем работа до введения военного положения работа в праздничные дни запрещалась. Между тем, статьей 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" в период действия военного положения не применяются нормы в частности статьи 73 КЗоТ.

В Украине с началом полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года введено военное положение. С 10 ноября 2024 года в Украине оно продлено до 7 февраля 2025 года. Таким образом, Рождество 25 декабря, которое в 2024 году будет приходится на среду, будет рабочим днем. Также рабочим днем во время военного положения будет и 31 декабря (вторник), и 1 января (среда). Также не будет действовать практика переноса праздничных дней, поскольку все праздники приходятся на рабочие дни.

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