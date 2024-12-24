Когда празднуют Рождество 2024: как правильно подготовиться к Святой вечере

Фокус рассказывает, какого числа праздничный ужин, когда накрывают на стол и когда носят ужин 2024 года.

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Рождество Христово — один из важнейших церковных праздников. Это особый период, который символизирует тепло, семейные связи, светлую радость. В Украине оно праздновалось 7 января, однако теперь дата изменилась. Фокус рассказывает, когда Святой вечер 2024 года, что готовят на 24 декабря и когда носят ужин 2024 года.

Когда празднуют Рождество в Украине в 2024 году

Когда-то Юрий Цезарь ввел календарь, практически идентичный современному — юлианский. Он оказался не очень точным, поскольку Земля совершает оборот вокруг Солнца на около 12 минут медленнее, чем думали древние римляне.

Календарь начал смещаться. Рождество начало понемногу приближаться к весне, а Пасха к лету. Всего за полторы тысячи лет юлианский календарь отстал аж на целых 10 дней.

Поэтому Папа Римский Григорий XIII ввел реформу юлианского календаря. Он изменил правила вычисления високосных лет, часть из них объявив обычными. Это сократило погрешность до 26 секунд в год. Для устранения накопившегося отставания календаря было решено пропустить 10 дней. Так, в 1582 году после 4 октября сразу наступило 15 октября. Такую новую систему назвали григорианским календарем.

Однако не все страны перешли на новый календарь. В частности, украинские земли, которые позже были в Российской империи, жили по старому юлианскому. Считалось, что православные должны избегать католических влияний. Со временем неточность юлианского календаря выросла до 13 дней. Поэтому, когда на юлианском (церковном) календаре наконец наступает 25 декабря, то на григорианском, по которому живет большинство мира, уже 7 января.

Когда Святой вечер 2024 и когда садятся за стол

Вечер накануне Рождества называется Святой вечер, он всегда предшествует Рождеству. В этот день верующие придерживаются последнего дня поста и по традиции, взрослым нельзя пока на небе не появится первая звезда. "Рождественской звездой" 2024 года будет планета Венера, ее можно увидеть сразу после захода Солнца. Раньше других ее увидят жители Луганской области в 15:31, а позже — на Закарпатье в 16:39. В Киеве "рождественская звезда" появится в 15:58, в Харькове — в 15:37, а в Ужгороде — в 16:39.

Когда накрывают на стол 24 декабря

Приготовление к Святому вечеру 2024 года начинается с самого утра 24 декабря. Сначала готовили кутью и узвар, которые считались Божьей пищей, а уже потом — другие блюда. Они должны быть постными, потому что до 25 декабря продолжается строгий Рождественский пост.

Что готовят на 24 декабря

В этот день привычным количеством блюд является 12. Это обусловлено количеством апостолов и месяцев в году. Однако иногда украинцы готовили и меньшее количество блюд — на столе могло быть 7, 9 или 12 угощений.

Ужин перед Рождеством приходится на последний день поста, поэтому перечень блюд на Святой вечер достаточно ограничен. В частности, на традиционном постном столе не должно быть блюд с молочными продуктами, яйцами и мясом. Однако украинцы всегда стремились заставить стол как можно большим количеством блюд, чтобы показать все прелести нынешнего урожая и не знать трудностей в следующем году.

Самое главное блюдо на Святой вечер 2024 года — кутья. Традиционный рецепт блюда — из пшеничной каши, однако можно экспериментировать. К ней всегда ставили узвар и кныш, также можно поставить и другое — борщ, вареники, голубцы, картофель, фасоль и капусту, грибные блюда, постное печенье или лепешки.

Когда варить кутью по новому календарю

В общем зимой 2024-2025 украинцы будут готовить кутью в такие дни:

"богатая кутья" — 24 декабря 2024 года (Святой вечер перед Рождеством). Это самая важная кутья, которую готовят на Святой вечер. Однако она должна быть постной

"щедрая кутья" — 31 декабря 2024 года (канун праздника Василия, или Маланки). Эту кутью готовят после окончания рождественского поста, поэтому она может быть более сытной.

"голодная кутья" — 5 января 2025 года (канун Крещения). Эта кутья является постной, поскольку готовится перед большим праздником Крещения.

Когда носят ужин крестным 2024 года

Поскольку кутью готовят в Святой вечер, 24 декабря, то в этот же день дети несут ее крестным и получают благословение. Кроме нее, в рождественской корзине могут быть ароматные пончики, мед, фрукты или орехи. Все эти угощения тщательно готовятся, чтобы продемонстрировать щедрость и уважение к крестным родителям.

После прихода к крестным дети приветствуют их словами: "Христос рождается!", на что в ответ слышат "Славим Его!". Затем ребенок передает корзину со словами: "Мама и папа ужин прислали. Добрый вечер". Крестные родители в ответ угощают крестников сладостями, фруктами или другими вкусностями, а иногда дарят подарки или деньги.

Когда надо поздравлять с Рождеством, 24 или 25 декабря

Рождество начинают праздновать утром 25 декабря. В этот день действует особое приветствие "Христос родился!", на которое отвечают "Славим его!". На праздник принято ходить в церковь на праздничную молитву, а также ходить в гости к родственникам. Поскольку пост заканчивается, с 25 декабря разрешается есть мясные и другие сытные блюда.

Будет ли на Рождество выходной

В соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде Украины 1 января и 25 декабря считаются праздничными днями и до введения военного положения работа в эти дни запрещалась. Однако с началом полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года введено военное положение. Поэтому Рождество 25 декабря, которое в 2024 году приходится на среду, будет рабочим днем.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о традициях на Святой вечер. В этот день некоторые вещи нельзя было делать.

Отметим, что в рождественскую ночь и в течение праздничных дней дети и взрослые ходят колядовать, исполняя песни, которые прославляют рождение Иисуса Христа. Фокус также отмечал. что в некоторых регионах выполняют театрализованные действа с вертепом — небольшими представлениями о событиях Рождества.

Также Фокус рассказывал, как приготовить классическое блюдо на Рождество. Этот рецепт кутьи приготовить несложно.