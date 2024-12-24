Рождество 2024: когда и как украинцы отмечают большой церковный праздник

Рождество в Украине — это не только религиозный праздник. Это также возможность сохранить богатство народных обычаев, объединить семью и почувствовать дух радости и любви.

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Рождество является одним из важнейших христианских праздников в Украине, который празднуют 25 декабря по григорианскому календарю (по юлианскому праздновали 7 января). Оно наполнено духовными традициями, семейным уютом и народными обычаями. Фокус рассказывает о нескольких ключевых элементах празднования Рождества в Украине.

1. Святая вечеря (24 декабря)

Накануне Рождества, в Сочельник, готовят Святую вечерю, которая состоит из 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов.

Основное блюдо — кутья (каша из пшеницы, меда, мака и орехов, кто-то добавляет и халву).

(каша из пшеницы, меда, мака и орехов, кто-то добавляет и халву). Другие блюда: борщ с грибами, вареники, узвар (компот из сухофруктов), рыба и тому подобное.

Перед ужином хозяин дома заносит в дом дидух — символический сноп пшеницы или ржи, который считается оберегом семьи.

2. Колядки

В рождественскую ночь и в течение праздничных дней дети и взрослые ходят колядовать, исполняя песни, которые прославляют рождение Иисуса Христа.

В некоторых регионах выполняют театрализованные действа с вертепом — небольшими представлениями о событиях Рождества. Среди героев вертепа (шопки) могут быть коза, черт, ангелы, пастушки, казаки и тому подобное.

Популярная украинская колядка

3. Церковь и литургии

Многие украинцы 25 декабря посещают торжественное рождественское богослужение. В церквях поют рождественские песни, молятся за мир и согласие.

4. Семейные традиции

Рождество — это праздник, который обычно празднуют в семейном кругу. Люди посещают своих родных и близких, обмениваются добрыми пожеланиями и подарками, проводя время вместе.

5. Народные обряды

Рождество в Украине – один из самых любимых и уважаемых праздников, сопровождаемый многими народными традициями и обрядами. Эти обычаи имеют глубокие корни и часто объединяют христианские и языческие элементы.

В разных регионах Украины есть особые традиции, например:

На Галичине популярны звездочеты — ходят с большой звездой, символизирующей Вифлеемскую звезду.

— ходят с большой звездой, символизирующей Вифлеемскую звезду. В Карпатах разжигают большие костры, символизируя свет Христа.

Первая звезда: ужин начинается только после появления первой звезды на небе, символизирующей рождение Христа.

Напомним, что делать на Сочельник 2024.

Также Фокус писал о дне украинского платка 7 декабря.