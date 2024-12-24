24 декабря 2024 года: Святвечер или Сочельник - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ужинать до первой звезды и ссорится с кем-либо.

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Что случилось в этот день:

Накануне Рождества Христова вечером христиане отмечают Сочельник или Святвечер. Именно в этот день заканчивается Рождественский пост, который длился сорок дней. Первая звезда в небе 6 января символизирует Рождество Сына Божьего. Название праздника связывают с традицией употреблять в этот день традиционное праздничное блюдо — сочиво.

Что нельзя делать 24 декабря:

ссориться;

садиться ужинать до первой звезды;

запивать еду (можно только компотом);

чтобы стол на ужин был пустой;

опаздывать на вечернюю трапезу;

сидеть на углу стола;

кричать и эмоционировать.

Народные приметы и поверья:

ясный день сулит хороший урожай;

мало звезд видно — мало ягод вродит;

если есть иней — погода будет благоприятна для весенних посевов;

снежная погода — будет урожай на хлеб;

снегопад к процветанию хозяйства;

мороз — в семье будет совет да любовь.

День ангела празднуют:

Агафья, Ахмет, Василия, Евгения, Клавдия, Николай, Филипп.

Родились сегодня:

1937 год — Вячеслав Черновол, украинский политический деятель;

1971 год — Рики Мартин (Энрике Мартин Моралес), пуэрто-риканский певец, музыкант, актер, лауреат премий "Грэмми".

А также 24 декабря:

1777 год — капитан Джеймс Кук и его корабли "Резольюшн" и "Дискавери" открыли остров, который 2 января Кук назвал островом Рождества;

1906 год — канадец Фессенден впервые в истории осуществил музыкальную радиопередачу (ария Генделя и Minuit Chrétiens в собственном исполнении на скрипке).

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