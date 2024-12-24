Різдво 2024: коли та як українці відзначають велике церковне свято

Різдво в Україні — це не лише релігійне свято. Це також можливість зберегти багатство народних звичаїв, об’єднати родину та відчути дух радості й любові.

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Різдво є одним із найважливіших християнських свят в Україні, яке святкують 25 грудня за григоріанським календарем (за юліанським святкували 7 січня). Воно наповнене духовними традиціями, сімейним затишком та народними звичаями. Фокус розповідає про кілька ключових елементів святкування Різдва в Україні.

1. Свята вечеря (24 грудня)

Напередодні Різдва, у Святвечір, готують Святу вечерю, яка складається з 12 пісних страв, що символізують 12 апостолів.

Основна страва — кутя (каша з пшениці, меду, маку та горіхів, хтось додає і халву).

(каша з пшениці, меду, маку та горіхів, хтось додає і халву). Інші страви: борщ із грибами, вареники, узвар (компот із сухофруктів), риба тощо.

Перед вечерею господар дому заносить до хати дідух — символічний сніп пшениці чи жита, який вважається оберегом родини.

2. Колядки

У різдвяну ніч та протягом святкових днів діти та дорослі ходять колядувати, виконуючи пісні, які прославляють народження Ісуса Христа.

У деяких регіонах виконують театралізовані дійства з вертепом — невеликими виставами про події Різдва. Серед героїв вертепу (шопки) можуть бути коза, чорт, ангели, пастушки, козаки тощо.

Популярна українська колядка

3. Церква та літургії

Багато українців 25 грудня відвідують урочисте різдвяне богослужіння. У церквах співають різдвяні пісні, моляться за мир і злагоду.

4. Сімейні традиції

Різдво — це свято, яке зазвичай святкують у родинному колі. Люди відвідують своїх рідних і близьких, обмінюються добрими побажаннями та подарунками, проводячи час разом.

5. Народні обряди

У різних регіонах України є особливі традиції, наприклад:

На Галичині популярні звіздарі — ходять із великою зіркою, що символізує Віфлеємську зірку.

— ходять із великою зіркою, що символізує Віфлеємську зірку. У Карпатах розпалюють великі багаття, символізуючи світло Христа.

Нагадаємо, що робити на Святвечір 2024.

Також Фокус писав про день української хустки 7 грудня.