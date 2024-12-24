Різдво 2024: коли та як українці відзначають велике церковне свято
Різдво в Україні — це не лише релігійне свято. Це також можливість зберегти багатство народних звичаїв, об’єднати родину та відчути дух радості й любові.
Різдво є одним із найважливіших християнських свят в Україні, яке святкують 25 грудня за григоріанським календарем (за юліанським святкували 7 січня). Воно наповнене духовними традиціями, сімейним затишком та народними звичаями. Фокус розповідає про кілька ключових елементів святкування Різдва в Україні.
1. Свята вечеря (24 грудня)
Напередодні Різдва, у Святвечір, готують Святу вечерю, яка складається з 12 пісних страв, що символізують 12 апостолів.
- Основна страва — кутя (каша з пшениці, меду, маку та горіхів, хтось додає і халву).
- Інші страви: борщ із грибами, вареники, узвар (компот із сухофруктів), риба тощо.
- Перед вечерею господар дому заносить до хати дідух — символічний сніп пшениці чи жита, який вважається оберегом родини.
2. Колядки
У різдвяну ніч та протягом святкових днів діти та дорослі ходять колядувати, виконуючи пісні, які прославляють народження Ісуса Христа.
У деяких регіонах виконують театралізовані дійства з вертепом — невеликими виставами про події Різдва. Серед героїв вертепу (шопки) можуть бути коза, чорт, ангели, пастушки, козаки тощо.
3. Церква та літургії
Багато українців 25 грудня відвідують урочисте різдвяне богослужіння. У церквах співають різдвяні пісні, моляться за мир і злагоду.
4. Сімейні традиції
Різдво — це свято, яке зазвичай святкують у родинному колі. Люди відвідують своїх рідних і близьких, обмінюються добрими побажаннями та подарунками, проводячи час разом.
5. Народні обряди
У різних регіонах України є особливі традиції, наприклад:
- На Галичині популярні звіздарі — ходять із великою зіркою, що символізує Віфлеємську зірку.
- У Карпатах розпалюють великі багаття, символізуючи світло Христа.
Нагадаємо, що робити на Святвечір 2024.
Також Фокус писав про день української хустки 7 грудня.