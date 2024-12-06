День української хустки 2024: коли та як відзначають свято

З давніх-давен хустка була для українського народу символом жіночності, краси, кохання, прихильності, вірності, прощання, скорботи і сильним оберегом. День української хустки звертає увагу на наші традиції, аби вони не загубилися в часі.

7 грудня в Україні відзначається День української хустки 2024. Фокус розповідає про історію свята та символізм давнього оберегу нашого народу.

Коли виник День української хустки

Відносно молоде свято почали відзначати лише у 2019 році. 7 грудня група вінницьких громадських активісток розпочала святкування дня, присвяченого українській хустці. Подія мала обʼєднати жінок різних професій, віку та національності задля збереження українських традицій.

У 2019 році свято відзначили в Іспанії. Канаді, США, Казахстані, Йорданії, Латвії, Індії та Португалії. Того ж року Людмила Станіславенко ініціювала проведення Дня Української Хустки на державному рівні. За її словами, на таку думку надихнув Національний день хіджабу.

"Виникло таке питання, і ми з подругами подумали, чому ж немає Дня української хустки", — каже засновниця свята.

Після цього День української хустки почали відзначати по всій території нашої країни та навіть за її межами. Особливо після російського повномасштабного вторгення 2022 року люди ще більше стали цінувати українські традиції та спадок від предків.

Чим цінна українська хустка

Хустка здавна була в українських родинах оберегом, символом любові та злагоди. Її носили жінки протягом усього життя. Обовʼязковим атрибутом хустка була під час походу до храму, на весіллі та після нього. Навіть у наші часи зберігся обряд, коли мама нареченого знімає фату з невістки та надягає їй хустку. Цікаво, що, за традицією, жінка повинна тричі відкинути хустку, ніби не хоче прощатися з безтурботною молодістю.

Хустка була ознакою соціального статусу жінки: молоді жінки носили білі або яскраві хустки, старші жінки — темні, вдови — чорні. До того ж, хустка демонструвала рівень достатку сім'ї: заможні жінки вкривали голову хустками з дорогих тканин, бідні — з дешевших.

7 грудня відзначається День української хустки Фото: https://slavuta-mvk.gov.ua

Що робити в День української хустки 2024

Зазвичай проводяться флешмоби "Зроби фото/відео з хусткою", а також влаштуються майстер-класи та навчання, як правильно в'язати хустку.

Людмила Станіславенко стала засновницею Дня української хустки

Окрім того, з нагоди свята засновниця свята Людмила Станіславенко та відомі вінничанки зняли кліп до пісні "Хустка, Хусточка, Хустина…" (слова і мелодія — Віра Майборода та Неля Майборода).

Пісня про українську хустку

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