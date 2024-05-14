День вишиванки 2024: історія свята та особливості української вишивки
Дню вишиванки виповнюється лише 18 років. Це відносно молоде свято, проте дуже важливе для нації, яка продовжує боротися за своє існування.
16 травня 2024 року в Україні вкотре відзначать День вишиванки. Зараз свято особливо важливе, оскільки Росія продовжує знищувати українську культуру і все, що з нею пов'язано. Фокус розповідає, як відзначати день, не прикріплений до календаря.
Коли виник День вишиванки
У 2006 році студентка історичного факультету Чернівецького національного університету Леся Воронюк запропонувала одногрупникам прийти на заняття у вишиванках. До ініціативи долучилися викладачі, а згодом ідея поширилася і в інших містах. Після цього в третій четвер травня в Україні та в українських діаспорах по всьому світу відзначають День вишиванки.Важливо
Цього року свято припадає на 16 травня. У 2023 День вишиванки святкували 18-го числа.
Коли українці почали носити вишиванки
За даними деяких істориків, ще за часів палеоліту люди, які проживали на території України, прикрашали одяг вишивкою. Найстаріші вишиванки в Україні археологи виявили біля села Мізин на Чернігівщині.
Згодом у Миколаївській області було проведено розкопки могили знатної та багатої сарматки. У кургані Соколова Могила археологам вдалося розкопати вовняний одяг, імовірно, сорочку, оздоблену давньою вишивкою. Цей факт доводить важливість вишитого одягу для людей, адже його клали навіть у могилу разом із золотом.
Також вишиванки були знайдені в Києво-Печерській лаврі. Вбрання вишивала мати гетьмана Мазепи.
Щодо мотивів, то здебільшого це були геометричні візерунки, квіткові орнаменти. Зокрема, використовувалися такі вишивальні техніки як пряма гладь і "ретязь" (різновид "хрестика"). Вона була особливо популярною на заході України. Основні кольори — червоний і чорний. Чорний символізував горе і печаль, червоний — радість і любов.
Як відомо, квіти з'явилися набагато пізніше, ніж геометричний візерунок. Популяризував їх виробник парфумерії "Брокар і К°". Його дружина Шарлотта Раве вирішила доповнювати недорогу косметику для середнього класу листочками зі зразками вишивки. Після цього нові на той момент мотиви поступово інтегрувалися в народні орнаменти.
Сучасна ж вишиванка може похвалитися розмаїттям фасонів, технік вишивки, кольорів і креативів. Люди носять вишиті сукні, корсети, спідниці.
Наприклад, президент України Володимир Зеленський у 2022 році демонстрував вишиванку з танками. Малюнок придумала майстриня з Білорусі Руфіна Базлова. Прикрашають вбрання стилізовані зображення чоловіка і жінки, а також танк і БТР.
Візерунок — оберіг для вишиванки
Орнаменти вишиванки несли в собі не тільки естетичне задоволення, а й зашифроване послання, код роду, стаючи оберегом людини. Дитині вишивали сорочку із вбрання її батьків, наречена створювала вишиванку для свого коханого. Часто сенс конкретних орнаментів губився з поколіннями, адже майстрині просто повторювали за бабусями і прабабусями, але магічного ефекту від цього ніхто не відміняв.
Візерунком-оберегом прикрашали ту частину одягу, яка прикривала найвразливіші частини тіла людини — горло, серце.
Як святкувати День вишиванки 2024 року
Особливих заходів до Дня вишиванки не організовують, особливо в часи продовження повномасштабної війни з РФ і постійної небезпеки. Люди цього дня одягають свій одяг, можливо, від минулих поколінь. Українці демонструють національне вбрання на вулицях і діляться патріотичними кадрами в соцмережах, зберігаючи пам'ять про святковий травневий день.
Нагадаємо, Олена Зеленська в білій вишиванці зустрілася з королевою Данії.
Також Фокус писав про появу на публіці королеви Іспанії Летиції у вишиванці українського бренду.