Для Перемоги: у мережі з'явився проморолик до Дня української вишиванки (відео)

Всесвітній день української вишиванки відзначається по всьому світові у третій четвер травня, який цьогоріч припадає на 16 число.

Related video

"Вишиваємо Перемогу" — таку назву надали тематичному проморолику до Дня української вишиванки організатори цього свята. Відео вони розмістили 30 квітня на своєму офіційному акаунті у Facebook.

"Цьогорічне гасло свята вкотре нагадує всім українцям про те, що кожен з нас має стати символічною "ниткою", яка щодня наполегливо "вишиває" українську Перемогу. Великими та малими "стіжками". З вірою, надією та любов'ю — як це робили колись наші предки", — зазначила співзасновниця Всесвітнього дня вишиванки Леся Воронюк.

Червоною ниткою у змісті промо простежується ідея об’єднання нації заради перемоги, а основними героями стали військовослужбовці ТРО "Медіа", які виборюють свободу і незалежність України за допомогою FPV-дронів. Військові з цього структурного підрозділу Сил оборони стали членами творчого колективу, авторами ролика: продюсер, полковник Олексій Дмитрашківський; сценаристка Леся Воронюк, режисер Олександр Ткачук, художній керівник Ахтем Сеітаблаєв; композиторка Марія Яремак; актор Максим Девізоров.

Нагадаємо, що Всесвітній день української вишиванки відзначається по всьому світові у третій четвер травня, який цьогоріч припадає на 16 число.

Важливо

Створювала три місяці: майстриня із Львівщини створила найбільшу в Україні вишиту писанку (фото)

Фокус писав, що останні роки орнамент одягу в українському стилі почали цікаво стилізувати в різних образах, чим все більше вводять у маси моду на українські мотиви.

Крім того, Фокус повідомляв, що мешканець Волинської області випадково знайшов на своєму городі середньовічну писанку. Він вирішив показати яйце фахівцям, які встановили вік і цінність артефакту.