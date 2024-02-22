Які речі з українським колоритом будуть в моді у 2024 році

Останнім часом тенденція на патріотичний одяг все більше стає популярною. Це почалося ще з 2014 року і все більше наростає з кожним роком після початку повномасштабної війни в Україні. Якщо раніше українська вишиванка була патріотичним образом лише в межах своєї країни, то зараз вона активно набирає популярності за її межами. Різні народи таким чином демонструють свою політичну підтримку українському народу.

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Крім цього, останні роки орнамент одягу в українському стилі почали цікаво стилізувати в різних образах, чим все більше вводять у маси моду на українські мотиви. Саме тому Фокус підготував підбірку одягу з українським колоритом, який буде популярний у 2024 році і виглядатиме дуже стильно.

Корсет з вишивкою

Корсет з вишивкою — це стильний елемент українського національного одягу. Він поєднує в собі традиційну вишивку з модним дизайном корсета, що робить його унікальним та привабливим. Корсет з вишивкою може бути використаний як частина національного костюма на святкуваннях або як додатковий елемент гардероба.

Корсет з вишивкою можна поєднувати зі спідницею або штанами в стилі кежуал або навіть з джинсами. Також ви можете додати до цього образу кросівки або туфлі на вибір.

Вишита сукня

Сукні з вишивкою є дуже популярним трендом в українській моді. Ці сукні поєднують у собі традиційні мотиви та сучасні дизайнерські рішення, створюючи унікальний і стильний образ. Вони додають жіночності, елегантності та національного колориту. Цей тренд можна побачити не тільки на модних подіумах, а й на вулицях українських міст та сіл. Якщо ви шукаєте стильний та оригінальний образ, сукня з вишиванкою буде чудовим вибором.

Сукні з вишивкою можна стильно поєднувати з туфлями на підборах, босоніжками або кедами для більш спортивного вигляду. Також можна додати аксесуари, такі як вишивані сумки або браслети з національним орнаментом.

Вишита спідниця

Модна вишита спідниця може стати чудовим доповненням вашого гардероба. Це додає нотку елегантності та унікальності вашому вбранню. Ви можете поєднати її з простим топом і туфлями на підборах, щоб створити шикарний образ, або одягнути її з повсякденною футболкою та кросівками для більш спокійного образу. Вишиті спідниці універсальні, їх можна носити на різні випадки життя.

Щодо взуття, підібрати взуття варто в залежності від стилю спідниці. Наприклад, для елегантності можна вибрати туфлі або підбори, а для комфорту — кеди або балетки.

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Корсетка українська

Корсетка українська — це традиційний український жіночий національний одяг, який використовувався в Україні у минулому. Корсетка мала багато варіацій у дизайні та вишивці, зазвичай виготовлялася з тканини та була прикрашена вишивкою у національному стилі. Цей одяг є важливою частиною української культури та традицій.

Останнім часом українські дизайнери впроваджують традиційну вишивку та мотиви в сучасний дизайн, створюючи унікальний та модний образ. Багато людей сприймають цю тенденцію як спосіб підтримати українську культуру та спадщину.

Корсетку українського виробництва можна поєднувати зі спідницею або брюками кюлотами. Також добре виглядатиме з високими штанами або спідницею в стилі олівія. Крім того, можна поєднувати корсетку з штанами або джинсами, або ж додавши до неї широкий пояс.

Вишиті рубашки

Вишиті рубашки є одним з головних трендів моди на цей сезон. Вони додають жіночності та елегантності будь-якому образу. Вишивка може бути різноманітною: від квіткових мотивів до геометричних орнаментів. Така рубашка підійде як для офісного, так і для повсякденного образу, дозволяючи виділятися з натовпу.

Жіночу вишиванку можна стильно поєднати з джинсами або спідницею. Також можна додати аксесуари національної символіки, які підкреслять унікальність образу. Не забудьте про взуття — вишита рубашка може добре виглядати як з туфлями на підборах, так і зі зручними кедами.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фасони джинсів будуть в тренді весною 2024. Крім цього, Фокус писав, які спідниці будуть в моді весною 2024.