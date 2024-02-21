Які спідниці будуть в моді весною 2024

До початку весни залишився лише тиждень, а це значить, що настав час активно перебирати свій гардероб, щоб дістати з полиць спідниці та сукні, адже незабаром перші промінчики тепла.

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Звісно з приходом весни, кожна жінка розкривається по новому, тому вона завжди хоче мати гарний та привабливий вигляд. Щоб виглядати стильно, Фокус підготував для жінок підбірку актуальних трендів спідниць, які будуть актуальні весною 2024 року.

Мініспідниця з рюшами і кокеткою

Мініспідниця з рюшами та кокеткою може стати модним елементом у вашому гардеробі. Цей стиль спідниць відображає модні тенденції сучасного стилю. Мініспідниця з рюшами і кокеткою спокійно підходить для особливих випадків або вечірнього виходу. Яскраві кольори та додаткові деталі, такі як рюші та кокетка, додають жіночності та шарму.

Зазвичай мініспідницю з рюшами та кокеткою поєднують з простою білою футболкою або блузою для створення вишуканого та жіночного образу. Крім цього, як варіант, можна спробувати поєднати її з топом або сорочкою у смужку, чи квітковий принт. Цей варіант додасть цікавого контрасту. Зверніть увагу на взуття на підборах або туфлі з елегантними аксесуарами.

Спідниця зі шлейфом

Спідниця з боковим шлейфом — це модний тренд, який став популярним в останні роки. Цей варіант спідниці має в додатку з одного боку спідниці шлейф, який може бути різної довжини. Такий варіант дизайну додає образу вишуканості та елегантності. Шерсть, шовк чи атлас — це лише декілька матеріалів з яких може бути виготовлена ця спідниця. У наш час, цей елемент на спідниці додає образу оригінальності та індивідуальності.

Спідницю з боковим шлейфом можна поєднати з блузкою або топом без яскравих деталей, щоб зберегти баланс у образі. Також гарно буде виглядати спідниця зі шлейфом з топом у темному або світлому кольорі. Крім того, можна обрати взуття з низькими підборами або кеди, щоб доповнити цей стиль.

Спідниця з бахромою

Спідниця з бахромою — це один з головних трендів моди, який вибухне у цьому сезоні. Бахрома — це стильна деталь, яка додає жіночності і легкості будь-якому образу. Вона може бути виконана в різних варіаціях — від невеликої бахроми до більш масивної та розкішної.

Щоб створити стильний образ зі спідницею з бахромою, можна поєднати її, наприклад, з простою білою блузою або футболкою для легкого і повсякденного вигляду. Також цей варіант спідниці можна поєднати і з легким светром. Ефектно спідниця з бахромою виглядає у поєднанні з підборами та стильним топом.

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Спідниця з декоративними вузлами

Серед варіантів спідниця з декоративними вузлами. Ця модель спідниці буде одним із трендів моди весни 2024. Цей стиль надасть вашому образу оригінальності та елегантності. Навіть дуже проста спідниця може виглядати стильно завдяки цим деталям. Зверніть увагу на довжину спідниці, адже це теж важливий аспект у підборі образу. Краще за все обирати середню довжину трішки вище, або нижче коліна. Міні та максі варіант підійде не всім. Спідницю з декоративними вузлами спокійно можна поєднувати з топом або блузкою.

Спідниця з аплікаціями

Спідниця з аплікаціями — це модний тренд, який пропонує варіант спідниці на якій наносять різноманітні аплікації, вони можуть бути вишиті, прикріплені за допомогою клею чи нашиті. Спідницю з аплікаціями можна носити зі стильною блузою або топом, щоб підкреслити деталі на спідниці. Також можна спробувати поєднати її з базовою футболкою або светром для кежуал образу.

Спідниця з ультрависоким розрізом

Спідниці з ультрависоким розрізом стали популярним трендом в останні роки. Ця модель спідниці виглядає стильно і сексуально, оскільки вона підкреслює ноги і додає образу жіночності. Спідниця з ультрависоким розрізом ідеально поєднується з підборами і стильною блузою чи топом.

Нагадаємо, раніше ми писали, які сумки будуть у моді 2024. Крім цього, Фокус писав, який одяг із гардеробу старить жінок.