Які сумки будуть у моді 2024

Без чого жінка ніколи не вийде з будинку, якщо йде в магазин, на роботу, зустріч з друзями чи побачення? Звісно без сумки. Сумка — це не лише аксесуар, а й невід’ємна річ у гардеробі жінки, яка призначена для зберігання особистих речей, таких як гаманець, ключі, телефон, косметика і так далі.

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Звісно як і будь-яка річ у жіночому гардеробі, сумки можуть мати різний дизайн, форму, розмір, і матеріал з якого вона виготовлена. Саме тому Фокус підготував підбірку трендових варіантів сумок, які будуть в моді у 2024 році.

Мінімалістична сумка

Останні декілька років мінімалізм все більше стає трендом у світі моди. Саме тому у 2024 році мінімалістичні сумки будуть одним із модних варіантів. Мінімалістична сумка — це стильний і практичний аксесуар, який підходить до багатьох образів. Така сумка має простий дизайн без зайвих деталей і відмінно поєднується з різними стилями одягу. Трендом цього сезону є сумки-мікросіті, які вміщують лише необхідні речі, але виглядають дуже стильно.

Стьобана сумка

Стьобана сумка — це класика вже багато років, яка актуальна і у 2024 році. Ці сумки відрізняються унікальними формами та дизайном, які роблять акцент. Крім того, це універсальний вибір, який підходить як для повсякденних, так і святкових образів.

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Плетена сумка

Плетена сумка — чудовий модний аксесуар, який додає елегантності будь-якому вбранню. Цей варіант сумок можна використовувати в різних випадках, будь-то прогулянка містом або прогулянка з друзями. В'язані або плетені сумки також дуже практичні, тому що в них можна покласти всі необхідні речі, такі як гаманці, ключі, мобільні телефони та косметичні засоби. Цей варіант сумок можна поєднувати з різними стилями одягу, щоб отримати бажаний образ.

Сумка-бананка

Сумка-бананка – це стильний та зручний аксесуар, який став справжнім трендом у світі моди. Ця сумка у формі банана дозволяє носити необхідні речі із собою, не перевантажуючи кишені та не займаючи багато місця. Завдяки своєму оригінальному дизайну та практичності, сумка-бананка стала популярним вибором для багатьох модниць та модників.

Прямокутна сумка

Прямокутні сумки будуть дуже модним трендом у 2024 році. Вони нададуть образу стильного і сучасного вигляду. Крім цього, вони також дуже зручні у використанні. Головне правильно підібрати прямокутну сумку під свій стиль і її впевнено можна носити на будь-який випадок.

Сумка-тоут

Сумка-тоут стане одним із трендів цього сезону. Вона відрізняється простотою дизайну, зручністю та місткістю. Сумка може бути ідеальним аксесуаром як для повсякденного використання, так і для офіційних заходів. Вона може бути виготовлена з різних матеріалів, включаючи шкіру, бавовну або джинсову тканину, що робить її універсальним вибором для різних стилів одягу.

Клатч

Клатч — це стильний аксесуар, який став неймовірно популярним останні кілька сезонів. Тренди у світі моди постійно змінюються, і клатчі не виняток. Зараз у тренді клатчі з яскравими принтами, металевими деталями та оригінальними формами.

Нагадаємо, раніше ми писали, топ трендів у світі нижньої білизни 2024 року. Крім цього, Фокус писав, які колготки будуть в тренді весною 2024.