Какие сумки будут в моде 2024 года

Без чего женщина никогда не выйдет из дома, если идет в магазин, на работу, встречу с друзьями или свидание? Конечно без сумки. Сумка — это не только аксессуар, но и неотъемлемая вещь в гардеробе женщины, которая предназначена для хранения личных вещей, таких как кошелек, ключи, телефон, косметика и так далее.

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Конечно как и любая вещь в женском гардеробе, сумки могут иметь разный дизайн, форму, размер, и материал из которого она изготовлена. Именно поэтому Фокус подготовил подборку трендовых вариантов сумок, которые будут в моде в 2024 году.

Минималистичная сумка в стиле минимализма

Последние несколько лет минимализм все больше становится трендом в мире моды. Именно поэтому в 2024 году минималистичные сумки будут одним из модных вариантов. Минималистичная сумка — это стильный и практичный аксессуар, который подходит ко многим образам. Такая сумка имеет простой дизайн без лишних деталей и отлично сочетается с разными стилями одежды. Трендом этого сезона являются сумки-микросити, которые вмещают лишь необходимые вещи, но выглядят очень стильно.

Стеганая сумка

Стеганая сумка — это классика уже много лет, которая актуальна и в 2024 году. Эти сумки отличаются уникальными формами и дизайном, которые делают акцент. Кроме того, это универсальный выбор, который подходит как для повседневных, так и праздничных образов.

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Плетеная сумка

Плетеная сумка — замечательный модный аксессуар, который добавляет элегантности любому наряду. Этот вариант сумок можно использовать в разных случаях, будь-то прогулка по городу или прогулка с друзьями. Вязаные или плетеные сумки также очень практичны, потому что в них можно положить все необходимые вещи, такие как кошельки, ключи, мобильные телефоны и косметические средства. Этот вариант сумок можно сочетать с различными стилями одежды, чтобы получить желаемый образ.

Сумка-бананка

Сумка-бананка — это стильный и удобный аксессуар, который стал настоящим трендом в мире моды. Эта сумка в форме банана позволяет носить необходимые вещи с собой, не перегружая карманы и не занимая много места. Благодаря своему оригинальному дизайну и практичности, сумка-бананка стала популярным выбором для многих модниц и модников.

Прямоугольная сумка

Прямоугольные сумки будут очень модным трендом в 2024 году. Они придадут образу стильного и современного вида. Кроме этого, они также очень удобны в использовании. Главное правильно подобрать прямоугольную сумку под свой стиль и ее уверенно можно носить на любой случай.

Сумка-тоут

Сумка-тоут станет одним из трендов этого сезона. Она отличается простотой дизайна, удобством и вместительностью. Сумка может быть идеальным аксессуаром как для повседневного использования, так и для официальных мероприятий. Она может быть изготовлена из различных материалов, включая кожу, хлопок или джинсовую ткань, что делает ее универсальным выбором для различных стилей одежды.

Клатч

Клатч — это стильный аксессуар, который стал невероятно популярным последние несколько сезонов. Тренды в мире моды постоянно меняются, и клатчи не исключение. Сейчас в тренде клатчи с яркими принтами, металлическими деталями и оригинальными формами.

Напомним, ранее мы писали, топ трендов в мире нижнего белья 2024 года. Кроме этого, Фокус писал, какие колготки будут в тренде весной 2024.