Какие цвета помад будут в тренде в 2024 году

Женские губы — это то на что мужчины обращают внимание, поэтому многие модницы никогда не выходят из дома не накрасив губы. Конечно, как и в мире бьюти индустрии, так и мире макияжа в целом, со сменой сезонов меняются и популярные тенденции в макияже.

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То же самое происходит и с цветом губ. Фокус подготовил подборку трендовых цветов помады, которые будут модны в 2024 году.

Конечно выбор оттенка помады часто зависит от типа кожи, цвета волос и общего макияжа. Например, для светлой кожи можно выбрать светлые оттенки, тогда как для темной кожи можно попробовать более насыщенные цвета.

Оттенок губ в макияже может меняться от нейтральных нюдовых тонов до ярких красных или розовых цветов. Сейчас, например, в тренде натуральные и пастельные оттенки помад, такие как персиковый, мятный, коралловый и нюдовый.

Персиковый цвет помады

Персиковый цвет помады является очень популярным в мире красоты. Этот цвет идеально подходит для весенне-летнего сезона, придает образу свежесть и легкость. Его можно сочетать как с нежными пастельными нарядами, так и с яркими цветами, чтобы создать стильный образ.

Мятный цвет помады

Это трендовый вариант помады этого сезона. Этот оттенок обычно представлен в нюдовых тонах с легким мятным оттенком, который придает освежающий и летний вид. В последнее время мятная помада стала популярной из-за своей необычной цветовой гаммы и универсальности, подходящей для разных цветов губ. Она добавляет свежести и оригинальности в ваш образ, делая его более ярким и стильным.

Коралловая помада

Коралловая помада является одним из основных косметических трендов в настоящее время. Этот теплый оттенок идеально подходит для весенне-летних образов и придает свежий и яркий вид губам.

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Нюдовая помада

Помады нюдового цвета уже некоторое время являются популярным трендом, сейчас доступны различные ее оттенки и покрытия, которые соответствуют разным тонам кожи и предпочтениям.

Также популярны яркие цвета, такие как красный, фуксия и фиолетовый.

Красная помада

Красная помада всегда была классическим трендом, который никогда не выходит из моды. Это смелый выбор, который мгновенно придаст яркости и утонченности любому образу. Независимо от того, предпочитаете ли вы настоящий красный, темно-бордовый или ярко-вишневый оттенок, красная помада — это универсальный выбор, который можно носить на любой случай. Итак, если вы хотите сделать заявление своим макияжем, подумайте о том, чтобы попробовать красную помаду в тренде!

Помада фуксия

Фуксия — это яркий оттенок розового цвета, который всегда остается популярным. Помада в этом цвете может быть отличным дополнением к вашему мейкапу, особенно в весенне-летний сезон.

Фиолетовая помада

Фиолетовая помада, бесспорно, является трендовым оттенком на данный момент. Это смелый и стильный выбор, который может сделать заявление и добавить веселых оттенков любому макияжу.

Помните, главное правило — выбирать оттенок, который подойдет к вашему типу кожи и будет выразительно подчеркивать ваш образ.

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