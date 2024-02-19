Які кольори помад будуть у тренді у 2024 році

Жіночі губи — це те на що чоловіки звертають увагу, тому багато модниць ніколи не виходять з дому не нафарбувавши губи. Звісно, як і в світі б'юті індустрії, так і світі макіяжу загалом, зі зміною сезонів змінюються і популярні тенденції в макіяжі.

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Те ж саме відбувається і з кольором губ. Фокус підготував підбірку трендових кольорів помади, які будуть модні у 2024 році.

Звісно вибір відтінку помади часто залежить від типу шкіри, кольору волосся та загального макіяжу. Наприклад, для світлої шкіри можна вибрати світлі відтінки, тоді як для темної шкіри можна спробувати більш насичені кольори.

Відтінок губ у макіяжі може змінюватися від нейтральних нюдових тонів до яскравих червоних або рожевих кольорів. Зараз, наприклад, у тренді натуральні та пастельні відтінки помад, такі як персиковий, м'ятний, кораловий та нюдовий.

Персиковий колір помади

Персиковий колір помади є дуже популярним у світі краси. Цей колір ідеально підходить для весняно-літнього сезону, додає образу свіжість і легкість. Його можна поєднувати як з ніжними пастельними вбраннями, так і з яскравими кольорами, щоб створити стильний образ.

М'ятний колір помади

Це трендовий варіант помади цього сезону. Цей відтінок зазвичай представлений в нюдових тонах з легким відтінком м'ятним, який додає освіжаючий і літній вигляд. Останнім часом м'ятна помада стала популярною через свою незвичайну колірну гаму та універсальність, що підходить для різних кольорів губ. Вона додає свіжості та оригінальності до вашого образу, роблячи його яскравішим та стильнішим.

Коралова помада

Коралова помада є одним з основних косметичних трендів в даний час. Цей теплий відтінок ідеально підходить для весняно-літніх образів та надає свіжого та яскравого вигляду губам.

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Нюдова помада

Помади нюдового кольору вже деякий час є популярним трендом, зараз доступні різні її відтінки та покриття, які відповідають різним тонам шкіри та вподобанням.

Також популярні яскраві кольори, такі як червоний, фуксія та фіолетовий.

Червона помада

Червона помада завжди була класичним трендом, який ніколи не виходить з моди. Це сміливий вибір, який миттєво додасть яскравості та витонченості будь-якому образу. Незалежно від того, віддаєте ви перевагу справжньому червоному, темно-бордовому або яскраво-вишневому відтінку, червона помада — це універсальний вибір, який можна носити на будь-який випадок. Отже, якщо ви хочете зробити заяву своїм макіяжем, подумайте про те, щоб спробувати червону помаду в тренді!

Помада фуксія

Фуксія — це яскравий відтінок рожевого кольору, який завжди залишається популярним. Помада в цьому кольорі може бути чудовим доповненням до вашого мейкапу, особливо у весняно-літній сезон.

Фіолетова помада

Фіолетова помада, безперечно, є трендовим відтінком на даний момент. Це сміливий і стильний вибір, який може зробити заяву та додати веселих відтінків будь-якому макіяжу.

Пам’ятайте, головне правило — обирати відтінок, який пасуватиме до вашого типу шкіри та виразно підкреслюватиме ваш образ.

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